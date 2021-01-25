Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor.