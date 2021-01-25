2021 yılında araç gruplarına ve illere göre uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. En yüksek primi İstanbul'da hasarlı sürücüler ödeyecek. Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 arttıracaklar. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
2021 yılı araç gruplarına ve illere göre trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira. 2021'de sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı da belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracaklar.
2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar.