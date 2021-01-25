



Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.64 artışla 33,477.35 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.89 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 621 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi yeni haftanın erken saatlerinde 989 milyar dolar düzeyindeydi.