Netleşti! Emeklilere 10 bankadan promosyon açıklaması! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilerin 2021 yılında alacakları promosyon miktarları hakkında açıklamalar geldi. 2020 yılı içinde 2017 'de promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler promosyon aldı. 2018 yılında promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler ise 2021 yılında promosyon ödemesi alacak. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Emekli vatandaşlara bankalar tarafından verilen promosyon miktarları şu şekilde:
AKBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 850, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.050, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.250 lira.
DENİZBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 675, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 850, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira.
GARANTİ BBVA: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 800, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.000, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.200 lira.