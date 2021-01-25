Netleşti! Emeklilere 10 bankadan promosyon açıklaması! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilerin 2021 yılında alacakları promosyon miktarları hakkında açıklamalar geldi. 2020 yılı içinde 2017 'de promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler promosyon aldı. 2018 yılında promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler ise 2021 yılında promosyon ödemesi alacak. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.