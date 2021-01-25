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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 11:17
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    • 25.01.2021 11:17
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    Netleşti! Emeklilere 10 bankadan promosyon açıklaması! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek!

    Netleşti! Emeklilere 10 bankadan promosyon açıklaması! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yaptı. 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. Promosyon kontratı bu yıl sona eren emekliler, ücretlerini aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır.

    takvim.com.tr
    10 bankadan promosyon açıklaması! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek!

    Netleşti! Emeklilere 10 bankadan promosyon açıklaması! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilerin 2021 yılında alacakları promosyon miktarları hakkında açıklamalar geldi. 2020 yılı içinde 2017 'de promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler promosyon aldı. 2018 yılında promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler ise 2021 yılında promosyon ödemesi alacak. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.

    HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

    Emekli vatandaşlara bankalar tarafından verilen promosyon miktarları şu şekilde:

    AKBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 850, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.050, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.250 lira.

    DENİZBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 675, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 850, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

    FİBABANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira.

    GARANTİ BBVA: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 800, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.000, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.200 lira.

        HALKBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira.

        ING: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.

        İŞ BANKASI: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 750, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 lira.

        ŞEKERBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 650, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 800, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

        YAPI KREDİ: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.000, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.250, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.500 lira.

        ZİRAAT BANKASI: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira.

            Emekliye En Çok Promosyon Veren Banka

            Türkiye'deki tüm bankalar maaşlarını kapsamına taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi yapmaktadır.

            Emekli Banka Promosyonundan Faydalanma Koşulları

            Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.

            İlk Emekli Maaşı Hangi Bankaya Yatar?

            Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Netleşti! Emeklilere 10 bankadan promosyon açıklaması! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek!