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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 10:48
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    • 25.01.2021 10:48
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    'nın en lüks yerinde icradan satılık ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden satışa çıkarılan icralık ev, araba, arsa, dükkan ilanları yenilendi. Yenilenen ilanlar arasında Çankaya'da bulunan 3+1 176 metrekare büyüklüğündeki daire dikkat çekti.

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    11. İcra Dairesi tarafından Ankara Çankaya'da bulunan 176 metrekare büyüklüğünde 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Evin satış tarihi 16 Mart 2021 olarak duyuruldu. Eve 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, taşınmaza ilişkin detaylı bilgiler de açıklandı. Buna göre ilanda, "Mesken, doğalgazlı kombili kalorifer tesisatı ile ısıtılmaktadır. Mesken, halihazırda malik tarafından kullanılmaktadır.
    Kullanım Alanı:9 numaralı bağımsız bölüm net kullanım alanı balkonlar dahil -176 m² ölçülmüştür.
    Konumu ve çevresel Özellikleri: Taşınmazın konumlu olduğu bölge merkezi ve gelişimini tamamlamış olan bir bölgede olup alt yapı eksiklikleri bulunmamaktadır. Kamu alt yapı ve yerleşik hizmetlerinden istifade etmektedir. Çevresinde konut alanları, eğitim kurumları, dini tesis alanları görünmektedir. Şehir merkezine mesafesi yaklaşık 11 km olup ilçenin ticari potansiyelinin bulunduğu bir bölgededir.
    KIYMETİ :500.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. şeklinde olduğu dosyadaki bilirkişi raporunda belirtilmektedir."
    ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Ankara'nın en lüks yerinde icradan satılık ucuza daire! Satış tarihi belli oldu