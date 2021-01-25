Bankalar tarafından duyurulan ertelemeli kredi kampanyaları sürüyor. Nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekme düşüncesi olanlar için bankalar sunduğu çeşitli ihtiyaç kredisi fırsatları sürüyor. Yeni yılla birlikte bankalar kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Fırsatları kaçırmak istemeyenler ise özellikle 3 ay ertelemeli kredi fırsatı hakkında detayları araştırıyor. Haberimizin içerisinde sunulan kredi imkanları, ödeme planı ve aylık taksit miktarı ile ilgili detaylı tüm her şey yer alıyor İşte 3 ay ertelemeli, 36 aya kadar vade ile uygun kredi fırsatı sunan bankalar

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.