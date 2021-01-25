Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, haftanın ilk açılış gününün kapanış saatlerinde çok araştırılmaya başlandı. Döviz kurlarında hareketli seyir sürüyor. Geçen hafta 7.40 liranın altına gerileyen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 25 Ocak canlı döviz kurları...
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4100
|7,4110
|7,3850
|7,3860
|Avro
|9,0130
|9,0140
|8,9720
|8,9730
|Sterlin
|10,0810
|10,1320
|10,0740
|10,1250
|İsviçre Frangı
|8,3360
|8,3770
|8,3010
|8,3420
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3800
|7,4600
|7,3550
|7,4350
|Avro
|8,9730
|9,0530
|8,9320
|9,0120
|Sterlin
|10,0210
|10,2310
|10,0140
|10,2240
ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 438 580 bin lirayı, en yüksek ise 441 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 441 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 608 milyon 817 bin 717,58 lira, işlem miktarı ise 1.380,58 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 473 bin 536,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK BİR SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artışla 409,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.894 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.003 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 22.152 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2175 seviyesinden işlem görüyor.