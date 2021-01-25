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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 17:37
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    • 25.01.2021 17:37
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    , ve sterlin ne kadar oldu? 25 Ocak canlı döviz kurları, dolar ve euro alış satış fiyatları

    Gün içerisinde anbean piyasalardaki ve döviz kurlarındaki gelişmeleri takip edenler kapanış saatlerinin ardından , ve sterlin alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4080 liradan, avro 9,0290 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4110 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0140 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 25 Ocak canlı döviz kurları, dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, haftanın ilk açılış gününün kapanış saatlerinde çok araştırılmaya başlandı. Döviz kurlarında hareketli seyir sürüyor. Geçen hafta 7.40 liranın altına gerileyen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 25 Ocak canlı döviz kurları...

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,4100 7,4110 7,3850 7,3860
    Avro 9,0130 9,0140 8,9720 8,9730
    Sterlin 10,0810 10,1320 10,0740 10,1250
    İsviçre Frangı 8,3360 8,3770 8,3010 8,3420
    ANKARA
    ABD Doları 7,3800 7,4600 7,3550 7,4350
    Avro 8,9730 9,0530 8,9320 9,0120
    Sterlin 10,0210 10,2310 10,0140 10,2240

    ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 438 580 bin lirayı, en yüksek ise 441 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 441 bin 600 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 608 milyon 817 bin 717,58 lira, işlem miktarı ise 1.380,58 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 473 bin 536,26 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK BİR SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artışla 409,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.894 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.003 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 22.152 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2175 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ülke bazında sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesine ya da uzatılmasına neden olduğunu, protesto gösterilerinin de gündemin odağına yerleştiğini belirtti.

        Küresel piyasalarda salgınla mücadele kapsamında ekonomik destek paketlerine ilişkin beklentilerin artmasının yatırımcıların kararlarını pozitif etkilediğini söyleyen analistler, bugün Almanya'da ocak ayı Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de aralık ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi ve ocak ayı Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

        Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'in bazı bölgelerinde ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi konuya ilişkin endişeleri gündemde tutarken, yatırımcıların aşılama çalışmaları ve şirket kazançlarına odaklanması pay piyasalarını destekledi.

        Analistler, küresel çapta vaka sayılarının artması, virüsün yeni varyantları, sıkılaştırılan tedbirler ve bazı yerlerde aşı kullanımındaki gecikmelerin kısa vadeli büyüme risklerini artırdığını belirterek, bu durumun daha fazla teşvik beklentilerini beraberinde getirdiğini söyledi. Öte yandan aşılama çalışmalarında elde edilecek başarıyla hayatın kısa sürede işlevselliğini kazanabileceğine değinen analistler, bu sayede 2021'in daha yüksek büyüme ve daha sağlam kurumsal kazançlarla sonuçlanabileceği ihtimalinin yatırımcı risk algısını artırdığını ifade etti.

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.624 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselerek 3.209 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 28.822 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,7 seviyelerine geriledi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 primle 48.892 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kazançla 30.085 puanda seyrediyor.

            PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

            Küresel düzeyde artan vakalar ve virüsteki evrimleşmenin etkisiyle Covid-19 kısıtlama önlemlerinin yeniden başlamasına bağlı olarak geçen haftanın son işlem gününde düşen petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde de hafif geriledi.

            Buna karşılık, altın fiyatları doların düşmesiyle ve ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanacak 1.9 trilyon büyüklüğündeki yardım paketi beklentileriyle yükseldi.

            Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının yeni haftaya "temkinli" başladığına işaret edilerek, "Bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı önemli, herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak karar metnindeki ton ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell konuşması takip edilecek" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

            "Çin'de yeni yıl tatili yaklaşırken, salgın kaynaklı mevcut tedbirlerin sıkılaştırılması petrol fiyatlarını da baskılıyor. Dünya salgınla mücadele ediyor, aşılama başladı ancak yine de kontrol altına alınamıyor. ABD ve Avrupa'da da önlemler arttırılıyor. Çin'den de bu hamlenin gelmesi petrolde talebe dair endişeleri de gündeme getiriyor."

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.33 artışla 55.23 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 52.29 dolar,

            - altın yüzde 0.10 artışla 1,853.05 dolar,

            - gümüş yüzde 0.42 artışla 25.57 dolar,

            - bakır yüzde 0.60 düşüşle 7,986.00 dolar,

            - platin yüzde 0.13 artışla 1,104.60 dolar,

            - paladyum yüzde 0.01 artışla 2,362.42 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 25 Ocak canlı döviz kurları, dolar ve euro alış satış fiyatları