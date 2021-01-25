Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, haftanın ilk açılış gününün kapanış saatlerinde çok araştırılmaya başlandı. Döviz kurlarında hareketli seyir sürüyor. Geçen hafta 7.40 liranın altına gerileyen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 25 Ocak canlı döviz kurları...

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: