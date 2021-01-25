Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.01.2021 19:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 19:28
    ABONE OL

    Çeyrek, ve ne kadar oldu? İbre tersine dönüyor! 4,80 ve 8 lira artışla birden...

    Çeyrek, ve fiyatları son günlerde fiyatların iniş çıkışlı bir seyir göstermesiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 438 580 bin lirayı, en yüksek ise 441 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 441 bin 600 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.854,08 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 25 Ocak Kapalıçarşı anlık

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler merak konusu olurken vatandaşlar akşam saatleriyle birlikte alış satış fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 443,00 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda altın fiyatları da, doların düşmesiyle ve ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanacak 1.9 trilyon büyüklüğündeki yardım paketi beklentileriyle yükseldiği düzeylerde işlem görüyor. İşte çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 438,00 438,20 442,80 443,00
    Cumhuriyet Ata Lira 2.887,00 2.908,00 2.918,00 2.939,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,00 404,00 404,00 408,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.821,00 2.841,00 2.852,00 2.872,00
    Yarım Ziynet 1.410,00 1.420,00 1.426,00 1.436,00
    Çeyrek Ziynet 705,00 710,00 713,00 718,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 443,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 718,00 lira, Cumhuriyet altını 2.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 443,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 438 580 bin lirayı, en yüksek ise 441 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 441 bin 600 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 608 milyon 817 bin 717,58 lira, işlem miktarı ise 1.380,58 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 473 bin 536,26 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.854,08 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.854,08 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artarak 441 bin 600 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3746 lira, satışta 7,4041 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3933 lira, satışta 7,4229 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,3661, dolar/yen paritesi de 103,84 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,62 yükselişle 55,35 dolardan işlem görüyor.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY

        ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazanan petrol fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        Altın fiyatları da, doların düşmesiyle ve ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanacak 1.9 trilyon büyüklüğündeki yardım paketi beklentileriyle yükseldiği düzeylerde işlem görüyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.18 düşüşle 55.95 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.23 düşüşle 51.96 dolar,

            - altın yüzde 0.17 artışla 1,857.92 dolar,

            - gümüş yüzde 0.32 artışla 25.54 dolar,

            - bakır yüzde 0.60 düşüşle 7,986.00 dolar,

            - platin yüzde 0.43 artışla 1,107.94 dolar,

            - paladyum yüzde 0.57 düşüşle 2,348.66 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada gram altın 443 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,910 liraya yükseldi.

            Troy Kıymetli Madenler'in analizinde şu değerlendirme yapıldı:

            "ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığı haftada kıymetli madenler de yeşil kapanış yaptığı bir seansı geride bıraktı. Geçtiğimiz haftaya 1828 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, Demokratların 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin Cumhuriyetçilerce desteklenmeyeceği beklentisiyle satış yönlü hareket etti.

            "Bu süreçte 1802 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydeden sarı maden, Biden hükümetinin yeni hazine bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasıyla kaybettiği gücü geri buldu. Konuşmada öne çıkan konu başlığı doların değerlemesi üzerine oldu. Doların değerinin piyasa dinamikleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini savunan Yellen, rekabetçi bir dolar yaratma çabası içerisinde olmayacaklarını vurguladı.

            "Diğer taraftan Yellen'ın Senatoya teşvik paketine dair adımlar atma çağrısı yapması, piyasalar açısından pozitif karşılandı ve altın da bu pozitiflikten kısmen de olsa etkilenmiş oldu. Haftanın asıl gelişmesiyse Joe Biden'ın göreve başlaması oldu. Başkan yemin konuşmasında kucaklayıcı bir başkan olacağını söylerken, göreve başlar başlamaz 17 kararnameye imza atarak görevine hızla başladı.

            "Piyasalarda Biden'ın gelmesiyle teşvik paketlerinin bu hızla gerçekleşeceği beklentisi, altını da pozitif yönde ayrıştırdı. Hafta sonuna doğru sarı maden kısmen satış baskısına maruz kalsa da haftayı 1855 dolar/onstan kapattı ve yüzde 1.5 kazancı hanesine yazmış oldu.

            "Gümüş, geçtiğimiz hafta 24 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetmesine rağmen, yeşilde kapatmayı başardığı bir haftayı geride bıraktı. 25,43 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan beyaz maden, 25,51 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 3.0 kazancı hanesine yazmış oldu. Altın gümüş oranında ise yatay seyir sürüyor, 72 seviyesinde kapanış yapılırken 70 seviyesi destek konumda olmaya devam ediyor.

                "Platin ise 2016 yılından beri kaydettiği en yüksek seviyede 1155 dolar/onsla yeni bir zirve kaydettiği bir haftayı geride bıraktı. Bu seviyedeki yerini haftanın sonuna kadar taşımayı başaramayan platin, haftayı 1103 dolar/onstan tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 2.8 değer kazanmış oldu.

                "Paladyum, yatay banttaki hareketini geçtiğimiz hafta da sürdürürken, haftayı kırmızıda kapatan tek kıymetli maden oldu. 2389 dolar/ons seviyesinde seansa başlayan paladyum, 2362 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 1.2 kaybı hanesine yazmış oldu. Kapanmalarının devam ediyor olması, küresel toparlanmanın beklenenden daha yavaş ilerleyeceği beklentisinin oluşmasıyla birlikte, paladyum üzerindeki baskı da sürmeye devam ediyor.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta son zamanların en da düşük hacimli haftası geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 7,204 kg altın, 12,521 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İbre tersine dönüyor! 4,80 ve 8 lira artışla birden...