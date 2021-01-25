Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler merak konusu olurken vatandaşlar akşam saatleriyle birlikte alış satış fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 443,00 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda altın fiyatları da, doların düşmesiyle ve ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanacak 1.9 trilyon büyüklüğündeki yardım paketi beklentileriyle yükseldiği düzeylerde işlem görüyor. İşte çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|438,00
|438,20
|442,80
|443,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.887,00
|2.908,00
|2.918,00
|2.939,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|400,00
|404,00
|404,00
|408,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.821,00
|2.841,00
|2.852,00
|2.872,00
|Yarım Ziynet
|1.410,00
|1.420,00
|1.426,00
|1.436,00
|Çeyrek Ziynet
|705,00
|710,00
|713,00
|718,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 443,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 718,00 lira, Cumhuriyet altını 2.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 443,00 liradan işlem gördü.