Yarım çalışmaya tam maaş! Detaylar belli oldu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi kararı

Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinlerle ilgili yasadan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulama başladı. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek. Maaşın yarısını işveren, kalanını İŞKUR ödeyecek. İşte yarım mesai ile ilgili tüm soruların cevapları...
Özel sektörde uygulanan sistemle anneler çocuk sayısına göre yarım gün çalışırken maaşlarının eksik kalan kısmını İŞKUR tamamlayacak.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı ilgili yazısı şöyle: Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.