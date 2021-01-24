Pandemi nedeniyle hep evde olmamız, elektrik faturasını daha da şişiriyor. Bilgisayarı, televizyonu açtın, elektrik... Fırını çalıştırdın, ütü yaptın, çamaşır, bulaşık yıkadın, elektrik... Fatura kabarıyor. Peki, faturayı düşürmenin püf noktaları var mı? Milliyet'te yer alan habere göre, Sektörün önde gelen oyuncularından Kolen Enerji'nin Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt merak edilen soruları yanıtladı.

SAATE GÖRE FİYAT

Elektrik faturaları pandemi döneminde daha da kabardı. Hepimiz evdeyiz ve sürekli tüketiyoruz. Faturayı düşürmenin püf noktası var mı?

Elektriği daha verimli tüketmek, faturaları düşürmek elimizde. Meskenler için ilk adımda tarife seçimi önemli. Seçebileceğiniz iki tarife var. Tek zamanlı ve çok (üç) zamanlı tarife. Tek zamanlıda tüm gün birim fiyat aynıdır. Çok zamanlıda T1 yani gündüz elektrik tüketimi, T2 puant elektrik tüketimi ve T3 gece elektrik tüketimi birim fiyatları farklıdır. Tüketiminizi T3'e yani gece saatlerine yoğunlaştırabilirseniz, çok zamanlı tarifeyi seçmek avantajlı. Biz buna gece tüketimi, T3 modeli diyoruz. Gece 22.00'den sabah 06.00'ya kadar devam eden süreyi kapsar. Gece tüketimini artırma şansınız yok ise tek zamanlı tarife doğru olanıdır. Meskenlere T3, diğerlerine ise 24 zamanlı tarife modelini öneririm.