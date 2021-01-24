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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 12:22
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    • 24.01.2021 12:22
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    yine dopdolu! de bu hafta neler var? Temizlik ürünleri…

    yine dopdolu ve vatandaşlar alacaklarını belirleyerek markete gidiyor, alışverişini yapıyor. Her hafta birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri satışa sunan marketler zinciri yine güncel kataloğu ile oldukça ilgi görüyor. Peki de bu hafta neler var? Özellikle temizlik ürünlerindeki fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan elektrik süpürgesinden oda nemlendiriciye, atıştımalık ürünlerden oyuncaklara kadar ŞOK aktüel fırsatı sizleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak yine dopdolu!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak yine dopdolu ve yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar ŞOK aktüelde bu hafta neler var? Sorusunun yanıtını markete gitmeden önce öğrenmek istiyor. Güncel kataloğu haberimizde sizler için derledik, inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. ŞOK marketlere de bu saat aralığında giderek alışverişinizi yapabilirsiniz.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    temizlik ürünleri

        kampanyalar

        25 TL üzeri fırsatlar

        atıştırmalık fırsatları

        Tursil
        Toz Deterjan
        * 10 kg

            Cif Krem
            2x750 ml
            +Domestos
            750 ml

            Familia Aile Ekonomisi
            8'li Tuvalet Kağıdı
            • Aloe vera özlü

            Bebek Nevresim Takımı
            • 100x150 cm Nevresim
            • 110x150 cm Çarşaf
            • 35x45 cm yastık kılıfı

                Elbiseli Et Bebek
                • 20 cm
                • +3 Yaş ve üzeri

                Oda Nemlendirici
                • Renkli aydınlatma
                • 4 Saat - 8 Saat zamanlama
                • 200 ml Su kapasitesi
                • Sis çıkışı: 35ML / H
                • 94x94x138 mm
                • Güç kullanımı: 2W
                • DC5V Adaptör

                Desenli Maşrapa
                • 1,25 lt
                    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak yine dopdolu! ŞOK aktüelde bu hafta neler var? Temizlik ürünleri…