ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak yine dopdolu ve yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar ŞOK aktüelde bu hafta neler var? Sorusunun yanıtını markete gitmeden önce öğrenmek istiyor. Güncel kataloğu haberimizde sizler için derledik, inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. ŞOK marketlere de bu saat aralığında giderek alışverişinizi yapabilirsiniz.