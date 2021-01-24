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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 15:27
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    • 24.01.2021 15:27
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    Sizin de banka hesabınızda çekmediğiniz almadığınız ödemeniz var! SSK- paraları! Hatırlamadığınız unutulan...

    emeklilere verdiği ücretler dışında muhtelif isimlerle ödemeler yapıyor. Annelere verilen doğum parası, emzirme tahsisatı, can veren sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze destekleri, iş göremezlik tahsisatları bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin bir çoğu sizin başvurunuz olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda belirli bir zaman sonra bloke oluyor. Vatandaşlar kendilerine çıkarılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için çekmiyor. Bekletilen paralar yılda 50 milyon lirayı buluyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde kuruma gelir olarak kaydediliyor.

    takvim.com.tr
    Sizin de banka hesabınızda çekmediğiniz almadığınız ödemeniz var

    SGK, emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Annelere verilen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda belli bir süre sonra bloke oluyor ve SGK'ya geri dönüyor. Bu zamana kadar basın aracılığı ile yapılan onca çağrıya ve SMS ile yapılan kişiye özgü bildirimlere rağmen yine binlerce kişi devlet tarafından, tarafına yatırılan paraları ilgili kurumlara giderek teslim almadı.

    Bu süre daha önceleri 6 ay olarak uygulanıyordu ve mağduriyetler çoğalmıştı. Bir düzenleme ile süre 12 olarak yenilenmiş oldu. Bu tür unutulan paralar maaşlarda çok görülmese de yukarıda belirttiğimiz ödeneklerde fazlaca rastlanıyor. Vatandaşlar kendilerine çıkarılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için çekmiyor. Bekletilen paralar yılda 50 milyon lirayı buluyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde kuruma gelir olarak kaydediliyor.


    NE YAPILMALI

    SGK'dan bağlanan bu tür ödenekleri görebilmek e-Devlet sisteminden çok kolay. Burada isterseniz kendi kişisel banka hesabınızı yazarak paranın oraya aktarılmasını talep edebiliyorsunuz. Ya da ilgili kamu bankasına kimliğinizle giderek parayı alıyorsunuz. İş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği cenaze yardımı, ölüm geliri gibi paraların bağlandıktan sonra takvim.com.tr 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor. Eğer geçerli bir mazeretiniz varsa, örneğin hastalık gibi bu durumda zaman aşımına bakılmıyor. Ancak bunu belgelemek gerekiyor.

        BUNU YAPMAYIN?

        Bu arada birçok vatandaşın kafasını karıştıran bir durum var. 'Vefat eden emeklinin hesabına yatırılan maaşı çekilebilir mi?' Eğer emekli vefat etmeden önce maaşı yatırılmışsa bu parayı çekme hakkı bulunuyor. Ancak vefattan sonra yatırılan parayı yakınları çekerse, o para faiziyle geri alınıyor.

        SGK TARAFINDAN YAPILAN PARA YARDIMLARI VE HESAPLARDA UNUTULAN PARALAR

        Devlet bazı yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden bazı destekleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve İŞKUR üzerinden vatandaşlarına ulaştırıyor.

        Ancak milyonlarca liraya ulaşan para ne yazık ki unutulduğu, bilinmediği ve haberdar olunmadığı için hesaplarda kalıyor. İşte devletin bilinmeyen yardımları ile SGK'da unutulan paralar;

        1-) Cenaze Yardım Ödemesi

        2-) Doğum Parası Ödemesi

        3-) Yol Yardımı Ödemesi

        4-) Kreş Yardımı Ödemesi

        5-) İş Görememezlik Ödemesi

        6-) Eğitim Desteği

        7-) Süt Parası Ödemesi

        8-) Bakıcı Ödemesi

        9-) Çeyiz Destek Ödemesi

        10-) Doğum İzni Ödemesi

        11-) Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

        DEVLETTE UNUTTUĞUM PARAM VAR MI, E DEVLET ÜZERİNDEN SGK UNUTULAN PARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Devlette unutulan paralar e devlet SGK Sorgulama üzerinden yapılabilmektedir.

        Bunun için arama motoruna e devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın

        SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
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        Haberler Ekonomi Sizin de banka hesabınızda çekmediğiniz almadığınız ödemeniz var! SSK-SGK paraları! Hatırlamadığınız unutulan...