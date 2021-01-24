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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 16:06
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    • 24.01.2021 16:06
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    Netleşti! 1,64 faiz 60 vade imkanı! 2021’de sıfır araba almak isteyenlere ’ndan haber geldi!

    60 aya varan vade ve uygun faiz alternatifleriyle avantajlı Araç Kredisini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada kredinin, 0 kilometre ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için kullandırılabileceğini bildirildi. Günümüzde yaygın bankacılık kullanımı arasında de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Fakat taşıt kredisi nedir sorusu oldukça merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.

    takvim.com.tr
    1,64 faiz 60 vade imkanı! 2021’de sıfır araba almak isteyenlere...

    2021'de araba almak isteyen vatandaşlar, bankaların taşıt kredilerini merak ediyorlar. Ziraat Bankası 0 km ve en fazla 5 yaşında taşıt alacak olanlara güzel haberi verdi. Kamu bankası resmi internet sayfası üzerinden taşıt kredisi duyurusunda bulundu. İşte Ziraat Bankası'nın taşıt almak isteyen vatandaşlara sağladığı kredi. Bankalar taşıt kredisi kullandırırken çoğu zaman taşıtın fiyatının altında bir bedel belirlemektedir. Bankaların araç fiyatını genellikle eksper kişiler belirlemektedir. Genellikle araç bedeli kadar taşıt kredisi kullandırılmamaktadır. Bakıldığında 200 bin TL ve altındaki araçlar için bankalar %70 oranında kredi kullandırmaktadır. Fakat kredi ile alınacak olan araç 200 bin TL üzerindeyse 200 bin TL olan kısma yine %70 oranında kredi kullandırılır.

    Ziraat Bankası taşıt kredisi açıklaması:

    60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

    Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

    Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

    *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

    Örnek olarak Ziraat Bankası'ndan 100 bin TL kredi çeken bir vatandaşa yüzde 1,64 faiz ve aylık 3bin 238,99 TL taksit ödemesi yapılacaktır.


        Taşıt Kredisi Nedir?

        Günümüzde yaygın bankacılık kullanımı arasında taşıt kredisi de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Fakat taşıt kredisi nedir sorusu oldukça merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.

        Onun haricinde kalan ödenecek tutar kişi tarafından ödenmektedir. Birçok banka farklı vade ve taksit ile faiz oranları ile tüketicilerine taşıt kredisini kullandırmaktadır. Bir miktar birikmişi olan, araba almaya gücü yetmeyen kişiler için taşıt kredisi oldukça idealdir. Bu kredi sayesinde nice araba hayali olan kişiler sonunda hayaline kavuşmuşlardır.

        Taşıt Kredisi İçin Kaç Ay Vade Yapılıyor?

        Taşıt kredisi için bankalar genellikle 48 aya kadar vade imkanı sağlamaktadır. Kredi kullanacak kişinin isteğine göre vade 12, 24, 36, 48 ay olarak ayarlanmaktadır. Vadenize göre taksit sayınız ve aylık ödeme miktarınız ayarlanmaktadır. Bu yüzden vade seçimini dikkatli yapmak gerekir. Aynı zamanda seçtiğiniz vade sonucunda aylık ödeme miktarınız gelirinizin üstünde çıkarsa bankadan kredi kullanama konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle gelir göz önüne alınarak vade tercihi belirtilmelidir.

        Araç Tutarının Ne Kadarına Kadar Kredi Kullandırılır?

        Bankalar taşıt kredisi kullandırırken çoğu zaman taşıtın fiyatının altında bir bedel belirlemektedir. Bankaların araç fiyatını genellikle eksper kişiler belirlemektedir. Genellikle araç bedeli kadar taşıt kredisi kullandırılmamaktadır.

        Bakıldığında 50 bin TL ve altındaki araçlar için bankalar %70 oranında kredi kullandırmaktadır. Fakat kredi ile alınacak olan araç 50 bin TL üzerindeyse 50 bin TL olan kısma yine %70 oranında kredi kullandırılır. Bunun haricinde 50 bin TL nin kalan kısmına ise %50 kredi kullanımı sağlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bankalar taşıt kredisinde taşıt miktarının tamamına kredi vermemektedir. Bu yüzden taşıt kredisi kullanacak olan kişilerin bir miktar birikmiş parasının olması beklenir.
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