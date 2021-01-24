2021'de araba almak isteyen vatandaşlar, bankaların taşıt kredilerini merak ediyorlar. Ziraat Bankası 0 km ve en fazla 5 yaşında taşıt alacak olanlara güzel haberi verdi. Kamu bankası resmi internet sayfası üzerinden taşıt kredisi duyurusunda bulundu. İşte Ziraat Bankası'nın taşıt almak isteyen vatandaşlara sağladığı kredi. Bankalar taşıt kredisi kullandırırken çoğu zaman taşıtın fiyatının altında bir bedel belirlemektedir. Bankaların araç fiyatını genellikle eksper kişiler belirlemektedir. Genellikle araç bedeli kadar taşıt kredisi kullandırılmamaktadır. Bakıldığında 200 bin TL ve altındaki araçlar için bankalar %70 oranında kredi kullandırmaktadır. Fakat kredi ile alınacak olan araç 200 bin TL üzerindeyse 200 bin TL olan kısma yine %70 oranında kredi kullandırılır.
Ziraat Bankası taşıt kredisi açıklaması:
60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
Örnek olarak Ziraat Bankası'ndan 100 bin TL kredi çeken bir vatandaşa yüzde 1,64 faiz ve aylık 3bin 238,99 TL taksit ödemesi yapılacaktır.