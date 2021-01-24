Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

Örnek olarak Ziraat Bankası'ndan 100 bin TL kredi çeken bir vatandaşa yüzde 1,64 faiz ve aylık 3bin 238,99 TL taksit ödemesi yapılacaktır.