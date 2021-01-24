O kamu kurumlarına binlerce 25 Ocak en az lise mezunu personel alımı şartları ve kadroları! İşte kamu personeli alımı...

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerektiği görüldü:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.