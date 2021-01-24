O kamu kurumlarına binlerce 25 Ocak en az lise mezunu personel alımı şartları ve kadroları! İşte kamu personeli alımı...

Kamu müesseseleri, değişik kadrolarda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapacağını açıklamıştı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımları için müracaatlar 25 Ocak 2021 günü başlayacak. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekiyor? Kimler memur olabilir? Memurlar nasıl istihdam edilir? Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. İşte en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları detayları...
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
Yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerektiği görüldü:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.