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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 18:29
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    • 24.01.2021 18:39
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    Milyonlarca kişi alabilir! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! 3 ay geri ödeme yok! 3 sene vade!

    nın faiz oranlarında güncelleme yapması vatandaşların son durumları araştırmasına neden oldu. 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL kredi çekecek olan vatandaşlar internette araştırmalara devam ediyor. Bu anlamda 3 ay geri ödemesiz 3 sene taksitle olan krediler oldukça revaçta. kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir. Peki, hangi banka ne kadar kredi faiz oranı veriyor?

    Milyonlarca kişi alabilir! 3 sene vade! 3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor!

    3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! 3 sene vade! Yaşanan salgın dönemlerinde müracaat yapmak isteyen vatandaşların artık bankalara dahi gitmesine gerek kalmadan ALO kredi yardım hattı, internet sitesi ya da mobil bankacılık gibi işlemler ile yapılabiliyor. Acil nakit lüzumu olan vatandaşlar son zamanlarda gelen güncelleme ile kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir.
    Milyonlarca kişi alabilir! 3 sene vade! 3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor!

    30.000 TL için 36 ay vade imkanı…

    İNG BANK

    Oran: %1,54

    Tutar: 11.344,09 TL

    1.148,45 TL/Ay 41.501,59 TL

    TEB

    Oran: %1,45

    Tutar: 10.622,56 TL

    1.128,40 TL/Ay 40.780,06 TL
    Milyonlarca kişi alabilir! 3 sene vade! 3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor!

    Türkiye İş Bankası

    Oran: %1,50

    Tutar: 11.022,54 TL

    1.139,51 TL/Ay 41.180,04 TL

    İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan

    İNG BANK

    Oran: %1,54

    Tutar: 12.002,87 TL

    1.222,41 TL/Ay 42.160,37 TL
        Milyonlarca kişi alabilir! 3 sene vade! 3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor!

        5000 TL için 36 ay vade imkanı…

        İNG BANK

        Oran: %1,54
        Tutar: 1.890,68 TL
        191,41 TL/Ay 6.916,93 TL

        TEB

        Oran: %1,45
        Tutar: 1.770,43 TL
        188,07 TL/Ay 6.796,68 TL

        Türkiye İş Bankası

        Oran: %1,50
        Tutar: 1.837,09 TL
        189,92 TL/Ay 6.863,34 TL

        İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan

        İNG BANK

        Oran: %1,54
        Tutar: 2.000,48 TL
        203,74 TL/Ay 7.026,73 TL
        Milyonlarca kişi alabilir! 3 sene vade! 3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor!

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir. Yani kısacası arkadaşlar ihtiyaç kredisi dediğimiz şey, adında anlayacağınız üzere ihtiyaçlarınız üzerine verilen bir kredi türüdür.

        İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

        İhtiyaç kredisi almak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

        18 yaşını doldurmuş olmak,
        Sabit bir gelirinizin olması,
        Bankaların sizi araştırması ve sonucunun olumlu olması,
        Talep edeceğiniz kredi taksitleri evinize gelirin yarısının üzerinde olmamalıdır,
        Bu şartları sağladığınız takdirde herhangi bir bankaya başvurarak ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç kredisi verilirken ekstradan size hayat sigortası yapılır. Her bankanın ihtiyaç kredi başvurusu kabul şartları birbirinden farklı olabilmektedir.

        Kredi Kullanmak İçin Gelirin Ne Kadar Olması Lazım?

        Bankaların bu geliri kabul etmesi için kayıtlandırılabiliyor olması şart. Bunun yanı sıra gelirin yeterli gelmesi durumu çekilecek olan krediye göre değişiklik gösteren bir durumdur. Yani aylık 1.000 TL taksitli bir krediden faydalanmak istiyorsanız aylık gelirinizin 2000 civarında olması gerekmekte. Daha yüksek bir kredi istiyorsanız gelirinizin de ona göre yüksek olması gerekiyor.

        Son zamanlarda bedelli askerlik çalışmalarının devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle ihtiyaç kredisi başvuruları bu dönemde artabilir.
                    Haberler Ekonomi Milyonlarca kişi alabilir! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! 3 ay geri ödeme yok! 3 sene vade!