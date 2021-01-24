Milyonlarca kişi alabilir! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! 3 ay geri ödeme yok! 3 sene vade!

3 ay geri ödeme yok! 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! 3 sene vade! Yaşanan salgın dönemlerinde müracaat yapmak isteyen vatandaşların artık bankalara dahi gitmesine gerek kalmadan ALO kredi yardım hattı, internet sitesi ya da mobil bankacılık gibi işlemler ile yapılabiliyor. Acil nakit lüzumu olan vatandaşlar son zamanlarda gelen güncelleme ile kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir.
30.000 TL için 36 ay vade imkanı…
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 11.344,09 TL
1.148,45 TL/Ay 41.501,59 TL
TEB
Oran: %1,45
Tutar: 10.622,56 TL
1.128,40 TL/Ay 40.780,06 TL
Türkiye İş Bankası
Oran: %1,50
Tutar: 11.022,54 TL
1.139,51 TL/Ay 41.180,04 TL
İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 12.002,87 TL
1.222,41 TL/Ay 42.160,37 TL