Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden altın yatırımcılarına flaş uyarı!

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 732,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 721,00 TL

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.917,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını cuma gününü yüzde -0.17 düşüşle kapattı.24 Ocak 2021 Pazar bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?