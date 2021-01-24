Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden altın yatırımcılarına flaş uyarı!

ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları hareketlendi. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatı düşüşe geçti.
Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi.
Altın ne kadar oldu merak edenler için 24 Ocak 2021 Pazar anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?