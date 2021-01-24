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    • 24.01.2021 09:27
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    nedeniyle satış patlaması yaşanmıştı! Uzman isimden flaş uyarı

    Dünyayı kasıp kavuran nedeniyle insanlar bağışıklıklarını güçlendirmek için vitaminlere yöneldi. Vitaminlerde satış patlaması yaşanırken uzman isimden flaş bir uyarı geldi. (ADEO) Başkanı Yalbuzdağ, "Vücudumuzun ihtiyacı yoksa takviye almamalıyız. Dozunda kullanılmayan her şey insan için zehir etkisi yapabilir" dedi.

    takvim.com.tr

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok kişi bağışıklıklarını güçlendirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Beslenmenin en önemli kriter olduğu bu konuda bazı kişiler vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacını takviye edici gıdalarla gidermeyi tercih ediyor. Özellikle salgın sonrası bu tarz ürünlere olan talep artarken satın almak için de reçete gerekmiyor. Takviye gıdaların insana fayda sağladığını kaydeden ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bu tür ürünlerin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğini söyledi.

    'DOZU AŞARSAN ZEHİR ETKİSİ YAPABİLİR'
    Bazı insanların gerek beslenme bozukluklarından gerekse yaşam tarzlarından dolayı çeşitli vitamin ya da mineralleri dışarıdan almak zorunda kalabildiğini kaydeden Yalbuzdağ, bunun gelişigüzel tavsiyelerle yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

    Bu tür ürünlerin içinde kimyasalların da bulunduğuna dikkat çeken Yalbuzbağ, "İlaçlarda olduğu gibi kimyasal içeren ürünlerde önemli bir nokta vardır. Dozunda kullanılmayan her şey zehir etkisi yapabilir. Bu yüzden kullandığımız takviye edici gıdanın dozuna, yan etkilerine dikkat etmeliyiz. Ayrıca kullandığımız bir ilaç ya da kronik bir rahatsızlığımız varsa hekimimize belirtmeliyiz. Bu ürünleri kullanırken hekime ya da eczacıya danışılması önemlidir. Pandemi döneminde bilgisi olmayan birçok kişi internet üzerinden tavsiyeler yapıyor. Bunlara kapılıp hareket etmemeliyiz. Vücudumuzda eksik yoksa beslenmemize dikkat etmemiz yeterlidir. Dışarıdan alınacak bir tablet ile her şeyin iyi olmasını beklememek gerekir. Tabii ki kararında kullanılırsa faydası vardır. Yeter ki dozunu aşmayalım" dedi.

        'SATIŞLAR YÜZDE 60 ARTTI'
        Salgın sonrası özellikle D ve C vitamini, çinko ile propolis içerikli ürünlere olan talebin yoğun olduğunu kaydeden Eczacı Emine Berat Demirci ise insanların antioksidan etkinliği yüksek olan takviyelere yöneldiğini söyledi.

        Koronavirüse karşı savaşta etkili oldukları için salgın öncesi hiç takviye ilaç kullanmayanların bile eczaneye gelerek bu ürünlerden satın aldığını belirten Demirci, "Salgın sonrası virüs korkusuyla birlikte talep yüzde 60 oranında arttı. Fiyatlarda ise olması gerekenden fazla bir yükselme yaşanmadı. Bu ürünlerin yerinde kullanımı insan vücuduna faydalıdır.

        Fakat fazla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Örneğin C vitaminini fazla alırsanız böbreğinizde taş yapar. D vitamininde dozu aşarsanız karaciğerinize zarar verebilir. Günlük dozları aşmadan doktor ve eczacı tavsiyesiyle kullanmak önemlidir" diye konuştu.

            Eczaneden C ve D vitamini alan Betül Akdeniz ise eczacısı ve hekiminin tavsiyesinin dışına çıkmadığını söyledi.

            KORONAVİRÜSTE SON DURUM
            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

            Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

            Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

            AŞI UYGULAMASI İL BAZINDA CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelindeki aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi'den itibaren il bazında canlı takip edilebileceğini bildirdi.

                Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe yer verdi.

                Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.

                Paylaşımdaki verilere göre, İstanbul'da 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'de ise 76 bin 688 kişi aşı oldu.

                SAĞLIK BAKANLIĞI "AŞI" DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARDI
                Sağlık Bakanlığı, dolandırıcıların gönderdiği "aşı sıranız geldi" içerikli sahte kısa mesajlara (SMS) karşı vatandaşları uyardı.

                Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "Aşı sıranız geldi" içerikli SMS'ler ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

                SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği uyarısı yapılarak şunlar kaydedildi:

                Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

                "Sağlık Bakanlığı vatandaşlara 'Aşı sıranız geldi' içerikli SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız. Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Kovid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'AŞI' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz. Güvenilir güncel bilgi için Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz."

                Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yürüttüğü çalışmayla vücudunda helikobakter bulunan kişilerde, Kovid-19 karın ağrısı, ishal gibi sindirim sistemiyle ilgili belirtilerinin daha fazla görüldüğü belirlendi.

                Türk hekimlerin, Kovid-19 ile helikobakter arasındaki ilişkiyi ortaya koydukları çalışma, Avrupa'daki en prestijli bilim dergilerinden "Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition"da yayımlandı.

                Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigara ve alkol kullanımının, vücudun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaptığını ve bunun, grip ve Kovid-19 aşılarının etkinliğini azaltabileceğini belirtti.
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                Haberler Ekonomi Koronavirüs nedeniyle satış patlaması yaşanmıştı! Uzman isimden flaş uyarı