Başkent Üniversitesi Rektörlüğü 161 akademik personel alımı yapılacağını açıkladı. Alınacak personellere ilişkin detaylara ilanda yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, öğretim üyeliği için aranan şartlar şöyle açıklandı:

Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 08 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:00'dır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, "2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve "Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi"nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

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