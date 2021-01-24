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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 09:23
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    • 24.01.2021 09:23
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    161 akademik personel alacak! İşte detaylar...

    'nun ilan sitesi üzerinden personel alımına ilişkin güncel ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlar arasında 'ne 161 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    O üniversite 161 akademik personel alımı yapacak

    Rektörlüğü 161 akademik personel alımı yapılacağını açıkladı. Alınacak personellere ilişkin detaylara ilanda yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, öğretim üyeliği için aranan şartlar şöyle açıklandı:
    Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 08 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:00'dır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, "2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve "Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi"nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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