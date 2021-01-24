Emekliye en az 2044 TL: Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor

Emekliler, Ocak zamlarına birbiri ardına kavuşuyor.
SSK emeklilerine yüzde 8.36 zamlı maaşları 18 Ocak'ta yatırılmaya başlandı.
Ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.
Emekliler, Ocak zamlarına birbiri ardına kavuşuyor.
SSK emeklilerine yüzde 8.36 zamlı maaşları 18 Ocak'ta yatırılmaya başlandı.
Ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.
Memur emeklilerinin zam farkı önceki gün hesaplarına yatırıldı.
Zamlı maaş ödemelerinde sıra Bağ- Kur emeklilerine geldi.
28'İNDE TAMAMLANIYOR
Bağ-Kur emeklileri yarından itibaren hesaplarında net maaşlarının yüzde 8.36 artırılmış halini ve aylığın yüzde 4 ve 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir emekli, 120 lira ek ödeme alıyordu.
Şimdi yeni maaşı olan 3 bin 250 lira üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Emekliye 3 bin 120 lira yerine 3 bin 380 lira yatırılacak.
En düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 886 liradan 2 bin 44 liraya çıktı.
Bağ- Kur tarımda ise bin 524 lira oldu.