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    Emekliye en az 2044 TL: Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor

    2021 yılı itibariyle asgari ücretteki artış ile beraber birçok iş kolundan çalışan veya emekli maaşları da yükselişe geçerek herkesi sevindirdi. Geçtiğimiz hafta zamlı maaşlarına kavuşan ve emeklilerinin ardından sıra Bağ- Kur emeklilerine geldi. Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. Esnaf emeklilerine en az 2 bin 44 lira yatırılacak.

    Emekliye en az 2044 TL

    Emekliler, Ocak zamlarına birbiri ardına kavuşuyor.

    SSK emeklilerine yüzde 8.36 zamlı maaşları 18 Ocak'ta yatırılmaya başlandı.

    Ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.

        Memur emeklilerinin zam farkı önceki gün hesaplarına yatırıldı.

        Zamlı maaş ödemelerinde sıra Bağ- Kur emeklilerine geldi.

        28'İNDE TAMAMLANIYOR
        Bağ-Kur emeklileri yarından itibaren hesaplarında net maaşlarının yüzde 8.36 artırılmış halini ve aylığın yüzde 4 ve 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.

            Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir emekli, 120 lira ek ödeme alıyordu.

            Şimdi yeni maaşı olan 3 bin 250 lira üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

            Emekliye 3 bin 120 lira yerine 3 bin 380 lira yatırılacak.
                Haberler Ekonomi Emekliye en az 2044 TL: Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor