Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ocak 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?