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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 15:42
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    • 24.01.2021 15:42
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    Deprem üzerine deprem var! 25 Ocak 32 günlük faiz oranları... Vadeli faiz oranları fırladı!

    Bilindiği gibi geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Bu anlamda 32 günlük faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    Deprem üzerine deprem var! 25 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

    Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ocak 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

    32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları... 10.000 TL için

    Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00

    CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

    ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00

    Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Deprem üzerine deprem var! 25 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları... Vadeli mevduat faiz oranları fırladı!