Bakanlık düğmeye bastı! Yeni binalarda zorunlu oluyor...

Son dönemde kuraklık sorununun artması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binalara "yağmur suyu toplama sistemi" zorunluluğu getiriliyor. Böylece, yeni binaların çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe zemininde yapılacak bir depoda toplanması, gerektiğinde sulama veya arıtılarak bina ihtiyacı için kullanılmasının önü açılacak.
Yönetmelikle belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara, daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilmeleri yetkisi de verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanıp iskân alınmış bir binanın bir yapıda mevzuata aykırı olup yapı kayıt belgesi alınmış olan bir bağımsız bölüm bulunması halinde, diğer bağımsız bölümlerde tadilat yapılabilmesinin önü açıldı.