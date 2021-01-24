Bakanlık düğmeye bastı! Yeni binalarda zorunlu oluyor...

Son dönemde kuraklık sorununun artması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binalara "yağmur suyu toplama sistemi" zorunluluğu getiriliyor. Böylece, yeni binaların çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe zemininde yapılacak bir depoda toplanması, gerektiğinde sulama veya arıtılarak bina ihtiyacı için kullanılmasının önü açılacak.