Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir? 5.000-10.000 ve 40.000 TL'ye kadar alabilirsiniz!

5.000-10.000 ve 40.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sürekli gelir kaynağı olduğunu ispatlayamayan kişilere kredi verilmez. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve maaş bordrosuz çalışan kişiler sürekli çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını teminat göstererek kredi çekebilirler. Bir çok banka 40.000 bin lira kadar 36 ay vadeli kredi olarak kredi olanağı sağlamaktadır. Üstelik artık 5 dakikada içerisinde İnternet yada Cep telefonlarınız ile SMS atarak veya şubeye gitmeden krediniz anında cebinizde.! Peki belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir?
Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.
Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.