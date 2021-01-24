Son zamanlarda borsaya çok fazla yeni yatırımcı geldi.
Borsada yeni yatırımcılar işlem yaparken akıllara takılan bir soru var.
Borsada hisse senedi alım satımı yaparken vergi ödenir mi?
Son zamanlarda borsaya çok fazla yeni yatırımcı geldi.
Borsada yeni yatırımcılar işlem yaparken akıllara takılan bir soru var.
Borsada hisse senedi alım satımı yaparken vergi ödenir mi?
İşte borsada işlem yaparken vergilendirme sistemi hakkındaki tüm detaylar.
Hisse senetlerinde iki tür vergilendirme bulunuyor.
Bunlardan biri, hisse senedi alım-satım kazançlarının vergilendirilmesi (borsadan hisse senedi alıp-satıldığında doğan gelir) diğeri ise hisse senedini elde bulundurma nedeni ile şirketlerin kar dağıtımı yapması durumunda alınan kar payının vergilendirilmesi.
Yatırımcıların, BİST'te yaptıkları hisse senedi işlemlerinden oluşan kazançlar, işleme aracılık eden banka veya aracı kurum tarafından stopaja tabi tutuluyor ve vergi kesintisi (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senedi kazançlarında yüzde 10, diğer hisse sentlerinde ise yüzde 0) yapma yükümlülüğü de bu kurumlara ait.
BİST'te gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerinden sağlanan kazançlar, tutarı ne olursa olsun ayrıca beyan edilmiyor.
Stopaja tabi olmasına rağmen hisse senedi alış satış işleminin vergisi yok.
Stopaj %0 olarak belirlenmiştir.
Alış ve satış işlemlerinde sadece aracı kurumlara komisyon ödemesi yapılmaktadır.
Hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelir yada kar vergilendirmeye tabi değildir.
Temettü gelirleri olan kişiler ise bu gelir yıllık belirlenen sınırı aştıklarında vergi ödüyorlar.
TL MEVDUATLARDA VERGİ ORANLARI
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5
1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0
DÖVİZ TEVDİATLARINDA VERGİ ORANLARI
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 20
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18