Yatırımcıların, BİST'te yaptıkları hisse senedi işlemlerinden oluşan kazançlar, işleme aracılık eden banka veya aracı kurum tarafından stopaja tabi tutuluyor ve vergi kesintisi (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senedi kazançlarında yüzde 10, diğer hisse sentlerinde ise yüzde 0) yapma yükümlülüğü de bu kurumlara ait.