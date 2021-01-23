Sigaraya zam var mı? 23 Ocak 2021 güncel zamlı fiyat listesi ve Monte Carlo, Medley, Winston, Pall Mall sigara fiyatları son günlerde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sigara tiryakiler yeni yılın ilk ayının son günlerinde markaların herhangi bir fiyat artışına gidip gitmeyeceği konusundaki detayları merak ediyor. Aralık ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlendi. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberleri takvim.com.tr'de yer alıyor.

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;