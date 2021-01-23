Anında nakit ihtiyacı olanlar özellikle bankalar tarafından sunulan teklifleri incelerken kendilerine en uygun olanı tercih edip başvuru işlemlerine geçmek istiyor. Vakıfbank, 3 ay ertelemeli 36 ay kredi imkanı ile ilgili detaylar kredi çekecek olanlar tarafından araştırılıyor. Yeni yılla birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Bazı bankaların sunduğu 3 ay ertelemeli kredi fırsatı devam ederken gözler vade, faiz oranı, taksit tutarı ve kredi tahsis ücretine çevrildi.
3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR
Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.