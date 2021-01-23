Anında nakit ihtiyacı olanlar özellikle bankalar tarafından sunulan teklifleri incelerken kendilerine en uygun olanı tercih edip başvuru işlemlerine geçmek istiyor. Vakıfbank, 3 ay ertelemeli 36 ay kredi imkanı ile ilgili detaylar kredi çekecek olanlar tarafından araştırılıyor. Yeni yılla birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Bazı bankaların sunduğu 3 ay ertelemeli kredi fırsatı devam ederken gözler vade, faiz oranı, taksit tutarı ve kredi tahsis ücretine çevrildi.

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...