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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 23:23
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    • 23.01.2021 23:23
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    36 aya kadar vade ile uygun fırsatı! Üstelik 3 ay erteleniyor! Aylık taksit tutarı ve örnek ödeme tablosu...

    3 ay erteleniyor! 36 aya kadar vade ile uygun fırsatı! Aylık taksit tutarı ve örnek ödeme tablosu merak ediliyor. Nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekme düşüncesi olanlar için lar sunduğu çeşitli ihtiyaç kredisi fırsatları sürüyor. Yeni yılla birlikte bankalar kredi oranlarında değişikliğe gitti. Fırsatları kaçırmak istemeyenler ise özellikle 3 ay ertelemeli kredi fırsatı hakkında detayları araştırıyor. Haberimizin içerisinde sunulan kredi imkanları, ödeme planı ve aylık taksit miktarı ile ilgili detaylı tüm her şeyi derledik. İşte 3 ay ertelemeli 36 aya kadar vade ile uygun kredi fırsatı sunan bankalar

    36 aya kadar vade ile uygun kredi fırsatı!

    Anında nakit ihtiyacı olanlar özellikle bankalar tarafından sunulan teklifleri incelerken kendilerine en uygun olanı tercih edip başvuru işlemlerine geçmek istiyor. Vakıfbank, 3 ay ertelemeli 36 ay kredi imkanı ile ilgili detaylar kredi çekecek olanlar tarafından araştırılıyor. Yeni yılla birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni faiz oranlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Bazı bankaların sunduğu 3 ay ertelemeli kredi fırsatı devam ederken gözler vade, faiz oranı, taksit tutarı ve kredi tahsis ücretine çevrildi.

    3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

    Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...

    QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

    QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

    VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI

    Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

    Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.

        Vakıfbank örnek ödeme tablosu:

        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Vade(Ay): 36 Ay
        Faiz Oranı (Aylık): % 1.59
        Taksit Tutarı: 1.932,78 TL
        Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
        Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408

        TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI

        TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

        TEB örnek ödeme tablosu:

        Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
        Kredi Tutarı: 10.000 TL
        Kredi Vadesi: 36
        Faiz Oranı: %1,45
        Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL
        Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL
        Sigorta: 596,90 TL
        Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666

            ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

            ING %1,54'ten başlayan faizlerle 36 aya varen vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

            ING örnek ödeme tablosu:

            Faiz oranı: %1,54
            Kredi tutarı: 10.000 TL
            Vade: 36 ay
            Toplam geri ödeme: 13.781,52TL
            Kredi tahsis ücreti: 50,00TL

            YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

            İhtiyaç kredisi faiz oranı %2,19, 36 ay vade 3 ay ertelemeli

                Yapı Kredi örnek ödeme tablosu:

                Kredi Tutarı: 10.000 TL
                Vade: 36 ay
                Aylık Akdi Faiz Oranı: 2,19%
                Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL
                Aylık Taksit Tutarı: 432,97 TL
                Toplam Geri Ödeme Tutarı: 15.586,92 TL

                İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

                İş Bankası %1,50'den başlayan faiz oranıyla 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredinizi size özel belirlenen ihtiyaç kredisi faiz oranıyla dilerseniz aylık eşit taksitlerle, dilerseniz kişiye özel esnek taksitli ödeme planıyla kullanabilirsiniz. Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi 36 aya kadar vade ile uygun kredi fırsatı! Üstelik 3 ay erteleniyor! Aylık taksit tutarı ve örnek ödeme tablosu...