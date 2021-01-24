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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 12:57
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    • 24.01.2021 12:57
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    ! BİM’de bu Salı gıda ürünlerinde fırsatlar var!

    yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Çarşamba günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zinciri yine dopdolu BİM’de bu Salı gıda ürünlerinde fırsatlar var. Şarküteri ürünlerinden kahvaltılıklara, yoğurttan kuruyemişlere, pekmezden çaya, kahveden turşuya kadar uygun fiyatları haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. katalog 26 Ocak Salı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ocak 2021!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ocak 2021 yayınlandı ve haberimizde yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Salı ve Çarşamba günleri yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek stoklarla sınırlı ürünleri almaya gitmeden önce listenizi yapabilirsiniz. Yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünler vatandaşları bekliyor, farklı markalara ait gıda ürünleri BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ocak 2021'de mevcut.

    BİM 26 OCAK SALI 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Torku
    Dana Kangal Sucuk
    • 500 g

    Torku
    Dana Baton Salam
    • 250 g
    • Sade / Fıstıklı

        Torku
        Çiftçi Yoğurdu
        • 900 g

        Frico Tereyağı
        • 200 g

        Altınkılıç
        Trakya Eski Kaşar
        • 250 g

            Simbat
            Kavrulmuş Fındık
            • 500 g

            Sayley
            Kakaolu Fındık Kreması
            • 1000 g

            Seğmen
            Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı
            • 640 gr

                Lipton
                Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay
                • 160 Adet
                • Bergamot aromalı

                İnci
                Mega Kokteyl Yeşil Zeytin
                • 1000 gr

                Seyidoğlu
                Rafadan Tayfa Tahin Pekmez Karışımı
                • 300 g
                    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ocak 2021! BİM’de bu Salı gıda ürünlerinde fırsatlar var!