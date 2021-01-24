BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ocak 2021 yayınlandı ve haberimizde yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Salı ve Çarşamba günleri yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek stoklarla sınırlı ürünleri almaya gitmeden önce listenizi yapabilirsiniz. Yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünler vatandaşları bekliyor, farklı markalara ait gıda ürünleri BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ocak 2021'de mevcut.