Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri merak ediliyor. Çalışamayan, hasta durumda olan, yaşlı olan, sosyal güvencesi olmayan, hasta bakımı yapan vatandaşlara durumlarına göre Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından, Belediyelerden, Kaymakamlıklardan ödemeler yapılır. Bu ödemelerin bazıları ise barınma yardımı, yakacak yardımı, yaşlı maaşı, evde bakım parası, elektrik yardımı, gıda yardımı, nakit destek, öğrenciler için burs, eğitim yardımı, sağlık yardımı olarak sıralanıyor.
ÇALIŞMAYAN ANNELERE ÖDEME
Sadece çalışan annelere değil çalışmayan annelere de ödeme yapılıyor. Anne olan herkese ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira para desteği, 202 TL emzirme desteği veriliyor.
ÇALIŞAMAYANLARA ÖDENEN YARDIMLAR
Çalışamayan, hasta durumda olan, yaşlı olan, sosyal güvencesi olmayan, hasta bakımı yapan vatandaşlara durumlarına göre Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından, Belediyelerden, Kaymakamlıklardan ödemeler yapılır.
Bu ödemelerin bazıları ise barınma yardımı, yakacak yardımı, yaşlı maaşı, evde bakım parası, elektrik yardımı, gıda yardımı, nakit destek, öğrenciler için burs, eğitim yardımı, sağlık yardımı olarak sıralanıyor.