Başvuru yapan herkese 1000 TL ödeme! Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara 4 ayrı destek verilecek…

Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara 4 ayrı destek verilecek… Küresel bir şekilde meydana gelen ekonomik zorlukların ardından devletten destekler gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür ve elektrik desteklerine varana kadar birçok seçenek sunuluyor. Yaşanan korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik güçleri yetersiz olan vatandaşlar için pandemi destek ödemeleri kapsamında 1000 TL yardımlar verildi. İlk üç faz ödemelerinin yapılmasının ardından 4. Faz ödeme başvuruları başladı. Başvuru süreçleri e devlet üzerinden TC kimlik numaralarının son hanelerine göre veriliyor.