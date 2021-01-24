Salgın döneminde uygun faizlerle 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.
Vakıfbank kredi
Vakıfbank'tan 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde yüzde 1,68 faiz uygulanacaktır. 36 ay vade ödemeli kredi taksit tutarı ise 393,34 TL olarak verildi.
Ziraat Bankası kredi
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL kredi çektiğinizde yüzde 1,64 faiz uygulanacaktır. Aylık taksit ödemesi 390,32 TL, yıllık maliyet oranı ise yüzde 26.8352