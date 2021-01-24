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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 16:33
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    • 24.01.2021 16:33
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    Başvuran anında alıyor! , ve ’tan 2021’de de 10.000 TL kredi fırsatı! İşte şartlar

    , ve başvuru yapan vatandaşlara 10 bin TL kredi veriyorlar. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye’de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir.

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 2021’de de 10 bin TL kredi alabilirsiniz!

    Salgın döneminde uygun faizlerle 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.

    Vakıfbank kredi

    Vakıfbank'tan 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde yüzde 1,68 faiz uygulanacaktır. 36 ay vade ödemeli kredi taksit tutarı ise 393,34 TL olarak verildi.

    Ziraat Bankası kredi

    Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
    36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
    Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
    *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

    Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL kredi çektiğinizde yüzde 1,64 faiz uygulanacaktır. Aylık taksit ödemesi 390,32 TL, yıllık maliyet oranı ise yüzde 26.8352

        Halkbank kredi özellikleri

        Halkbank'tan 10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde yüzde 1,79 faiz uygulanacaktır. Aylık ödeme miktarı 388,81 TL olarak verildi.

        İhtiyaç kredisi nedir?

        İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 50.000 TL dolaylarındadır. Bunun dışında bankalar, farklı kredi modellerinde sizlere hizmet sunar.

        İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 48 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.
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        Haberler Ekonomi Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 2021’de de 10.000 TL kredi fırsatı! İşte şartlar