Ölüm ya da dul yetim aylığı olarak bilinen ölüm aylığının e-Devlet başvuru şartları merak konusu oluyor. Dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı 2021 yılında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte yükseldi. Vatandaşın vefatı halinde önceki yıllarda sigortalı olarak çalışması veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanmış olması durumunda hak sahipleri bazı koşulların uygunluğu durumunda ölüm aylığı alabiliyor. Vefat eden kişinin gerekli koşulları taşıyan eşi, çocukları ve anne/babasına kurum tarafından maaş bağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin aylıklarında da yüzde 8.36 Ocak artış yaşandı.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak.