Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, POMEM başvuruları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. POMEM yani Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekliyor. 3 aşamadan oluşan POMEM başvurusu ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından oluşuyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 POMEM polis alımları ile ilgili flaş değişiklik 23 Ocak Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, POMEM polis alımlarında ne değişiklik yapıldı? POMEM sınav, mülakat, ön sağlık kontrolü tarihleri nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...



23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda İçişleri Bakanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezi yönetmeliğinde düzenlemeye gittiğini duyurdu. POMEM'lere yapılan polis alımındaki düzenleme metni şu şekilde:

"POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.