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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 14:13
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    • 23.01.2021 14:13
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    Memurlara 400 TL maaş zammı açıklaması! için talep iletildi! çıkacak mı?

    Kamuoyunda memurlara beklentisi uzun süredir devam ediyor. Memurlara 2021 yılının başında yapılacak zam oranı belli olmuş ve milyonlarca memur zamlı maaşlarını almıştı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta almıştı. Memur-Sen yönetimi ise kamu görevlilerine seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti. Talep hayata geçerse memurlara 400 TL seyyanen zam verilecek. Peki çıkacak mı? için son gelişmeler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Memurlara 400 TL maaş zammı açıklaması! Seyyanen zam için talep iletildi!

    Memur maaşları her yıl açıklanan zam oranlarına göre zamlanıyor ve memurların cebine daha fazla para giriyor. Memur-Sen'in seyyanen zam talebi de kamuoyunda yer edindi. Zam talebi hayata geçerse memurlar 400 TL zam alabilecek. Peki memura seyyanen zam çıkacak mı? Aktarılan talepler arasında sözleşmelilerin kadro talebine de vurgu yapılmıştı.

    İŞTE TÜM TALEPLER

    - Sözleşmelilerin kadro talebi de aktarıldı

    Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi.

    Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."

    Bakan Elvan'a sağlık çalışanlarının taleplerini de ileten Yalçın, "Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, Belediyeler Kanun'a tabi yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personele kadrolarının bir an önce verilmesini istedi.

        SEYYANEN NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

        Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Memurlara 400 TL maaş zammı açıklaması! Seyyanen zam için talep iletildi! Memura seyyanen zam çıkacak mı?