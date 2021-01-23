Memur maaşları her yıl açıklanan zam oranlarına göre zamlanıyor ve memurların cebine daha fazla para giriyor. Memur-Sen'in seyyanen zam talebi de kamuoyunda yer edindi. Zam talebi hayata geçerse memurlar 400 TL zam alabilecek. Peki memura seyyanen zam çıkacak mı? Aktarılan talepler arasında sözleşmelilerin kadro talebine de vurgu yapılmıştı.
İŞTE TÜM TALEPLER
- Sözleşmelilerin kadro talebi de aktarıldı
Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi.
Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."
Bakan Elvan'a sağlık çalışanlarının taleplerini de ileten Yalçın, "Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli." ifadelerini kullandı.