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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 09:21
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    • 23.01.2021 09:21
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    KYK 500 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurtlarına memur alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

    başvuru sonuçları son günlerin merak edilen konularından birisi oldu. KYK 500 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KYK yurtlarında görevli olarak çalıştırmak için yüzlerce personel alınacağı duyurulmuştu. Başvurular 20 Ocak tarihinde sona ermişti. Şimdi ise gözler KYK duyurularına çevrildi!

    takvim.com.tr
    KYK 500 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurtlarına memur alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

    KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak'ta tamamlanırken gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK memur alımı başvuru sonuçları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. KYK memur alımı sonuçları için duyuru bekleniyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınavlara giriş yapacak.

    KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Konuyla ilgili herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

    1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

    2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

    3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

    1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

    2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

    3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

    4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

    5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir

        YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

        1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

        2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

        3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.

        4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

        5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

        6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı
        usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav
        sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.
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        Haberler Ekonomi KYK 500 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurtlarına memur alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor?