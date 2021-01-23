Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.01.2021 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2021 11:56
    ABONE OL

    26-27 Ocak aktüel katalog! BİM aktüel haftanın yıldızları yine dopdolu! uydu alıcısı, mini fırın, ...

    aktüel katalog 26-27 Ocak ürünlerini tanıttı! BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunduruyor. 'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı aktüel ürünler satın alabiliyorsunuz. Aktüel ürünler listesinde bu hafta; uydu alıcısı, mini fırın, elektrikli tekli ocak, aspiratör, saat, gibi teknolojik ve elektronik aletler yer alırken öte yandan, , akıllı bileklik, çocuk oyuncakları ve kitapları ile giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberde 26-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte haftanın yeni !

    takvim.com.tr
    26-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    BİM aktüel katalog 26-27 Ocak ürünlerini tanıttı! BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunduruyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı aktüel ürünler satın alabiliyorsunuz.Aktüel ürünler listesinde bu hafta; tv uydu alıcısı, mini fırın, elektrikli tekli ocak, aspiratör, saat, tost makinası gibi teknolojik ve elektronik aletler yer alırken öte yandan, katlanabilir koşu bandı, akıllı bileklik, çocuk oyuncakları ve kitapları ile giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberde 26-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte haftanın yeni BİM kataloğu!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İşte BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu…

    Izgara Zeytin

    TV uydu alıcılı

    Mini fırın

        Casio Spor Kol Saati

        Polarlar ve Eşofman Takımları

        Türk Kahvesi ve Demlik Poşet Çaylar

        Peynir Çeşitleri ve Baklagiller

            Katlanabilir Koşu Bandı - Çocuk Oyuncakları

            Tekstil Ürünleri

            Spor Malzemeleri

                Oyuncak Çeşitleri

                Dambıl Setleri

                Spor Malzemeleri

                Gıda
                    Haberler Ekonomi 26-27 Ocak BİM aktüel katalog! BİM aktüel haftanın yıldızları yine dopdolu! TV uydu alıcısı, mini fırın, katlanabilir koşu bandı...