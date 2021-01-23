BİM aktüel katalog 26-27 Ocak ürünlerini tanıttı! BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunduruyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı aktüel ürünler satın alabiliyorsunuz.Aktüel ürünler listesinde bu hafta; tv uydu alıcısı, mini fırın, elektrikli tekli ocak, aspiratör, saat, tost makinası gibi teknolojik ve elektronik aletler yer alırken öte yandan, katlanabilir koşu bandı, akıllı bileklik, çocuk oyuncakları ve kitapları ile giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberde 26-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte haftanın yeni BİM kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İşte BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu…