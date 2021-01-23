İş kurana 30.150 TL destek! Vergi ve prim teşviği...





Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 14 bin 810 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 234 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor.



Gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Kazanç yıllık 15 bin 340 lira oluyor.