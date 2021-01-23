Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısının öne çekilebileceği birçok opsiyon bulunuyor. 720 güne kadar yapılabilen doğum borçlanması sayesinde erken emekli olabilmek mümkün olacak. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler...

720 GÜNE KADAR BORÇLANMA YAPILABİLİYOR!

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; staj sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açtı. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor.