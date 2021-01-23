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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 10:26
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    • 23.01.2021 10:26
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    te 720 gün detayı! Yaş sınırı 54'e iniyor! Doğum borçlanmasıyla erken emeklilikten kimler faydalanabilecek?

    Uzun süre çalışma hayatında yer alan vatandaşların hayallerini süsleyen konulardan birisi emeklilik oluyor. Vatandaşlar yıllar boyunca çalışıyor ve emeklilik döneminde istirahate çekilmek istiyor. k isteyenlere bir müjdeli haber daha geldi. Sigorta başlangıç tarihi öne çekilirken binlerce kişi ten faydalanabilecek. Staj, doğum borçlanması, dul aylığı erken emekliliği etkileyen faktörlerden birisi oluyor.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilikte 720 gün detayı! Yaş sınırı 54'e iniyor!

    Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısının öne çekilebileceği birçok opsiyon bulunuyor. 720 güne kadar yapılabilen doğum borçlanması sayesinde erken emekli olabilmek mümkün olacak. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler...

    720 GÜNE KADAR BORÇLANMA YAPILABİLİYOR!

    Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; staj sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açtı. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor.

    Örneğin, 1992'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.

    Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.

    Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.

    YAŞ ÖNE ÇEKİLİYOR

    Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor.

        Ancak öğrencilik döneminde staj sigortası yaptıranlar işe girmeden önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması yapabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.

        EV KADINLARI FAYDALANIYOR

        Hükümet, TÜİK verilerine göre sayısı 11 milyonu geçen ev kadınının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için çok sayıda kolaylık sağlıyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara da ev sigortası hakkı verilirken, 300 binin üzerinde ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPILABİLİYOR

        Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ek olarak halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri, hasır, sepet, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

        SGK'DAN 96 AY ERKEN EMEKLİ OLMA MÜJDESİ!

        Ülkemizin sürekli gündeminde yer alan erken emeklilik konusunda bugün bir gelişme yaşandı. Farklı çözüm önerileri üretilen erken emeklilik durumu, yapılan açıklama ile netlik kazanmış oldu. Açıklamaya göre mevcut emeklilik tarihinizden 8 yıl önde emekli olmanız mümkün olmakta.

        Vatandaşlar prim günlerini doldursa dahi yaştan dolayı emekli olamama problemi yaşamakta. Bu konuda çözüm üretmeye çalışan yetkililer 8 yıl erken emekli olma şartlarını açıkladı. 4 Ekim 2000 tarihi öncesi Bağ-Kur tecili yaptıran esnaf vatandaşlar, erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek.

        ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

        4 Ekim 2000 tarihinden önce Bağ-Kur tecili bulunan esnaf, daha sonra dönemlerde şirket ortağı ya da vergi levhası olan bir işletmesinin bulunması halinde, SGK tecil tarihini 20 Nisan 1982 yılan kadar geriye çekebiliyor.

        Aynı zamanda oda kaydı bulunan esnaflar ise sigorta tecil tarihini 22 Mart 1985 tarihine kadar geri çekebiliyor. 2000 yılı öncesi işletmesi olan fakat 4 Ekim 2000 tarihine kadar Bağ-Kur tescili yaptırmayan esnaflar bu fırsattan yararlanamıyor. Bu esnafların tecil tarihi 4 Ekim 2000'den başlayacak şekilde düzenleniyor.

            4 Ekim 2000 tarihi öncesi tecil yaptırmayan vatandaşlar için bir şans daha bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihi öncesi Bağ-Kur tecili yaptıran esnaflar, tecil tarihini 4 Ekim 2000 yılına geri çekebilecekler. SGK, değerlendirmeleri bireysel olarak kabul etmektedir. Bu nedenle her vatandaş kendi başvurusunu yapıp, değerlendirmeye alınmasını sağlamalıdır.

            ERKEN EMEKLİLİK FIRSATINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

            SGK'nın çıkarmış olduğu yeni düzenleme ile Bağ-Kur tecili yaptıran esnaflar erken emekli olmaya hak kazanıyor. Bu gibi yapılanmalar sadece Bağ-Kur sistemine bağlı vatandaşlar için yapılmamaktadır. Aynı zamdan memur ve işçiler içinde aynı düzenlemeler çıkacaktır. Kimler erken emekli olabilir, erken emeklilik şartları ise şu şekildedir.

            Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Belirtilen tarihlerden önce Bağ-Kur tecilini yaptıran tüm vatandaşlar bu düzenlemeden faydalanabilir. Erken dönemde emekli olmak isteyen vatandaşlar bu konu hakkında SGK'ya dilekçe vermek durumundadır. Değerlendirmenin ardından sonuç bildirimi SGK tarafından yapılacaktır.

            SON 1261 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIR

            1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların son 7 yılda aktif olan 1261 prim günü ödemesi dikkate alınır. Başka bir ifadeyle; son 7 yılda 1261 prim günün ödendiği kurum hangisiyse kişiler hizmet birleştirilmesinden sonra o kurum üzerinden emekliliği hak ederler. Bu noktada iki kurum bünyesinde gerçekleştirilen hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise; en son çalışılan kurum emeklilik için belirleyici olur. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise; en çok prim ödenen kurum üzerinden emekli maaşı bağlanır.

            HİZMET HAKKI BİRLEŞMEK NE DEMEKTİR?

            Emeklilik maaşının belirlenmesinde sigortalı olarak sürdürülen çalışma hayatının hepsi dikkate alınır. Bu nedenle çalışma hayatı sırasında kişilerin tüm sigorta kollarına mensup olarak çalışması zor bir ihtimal değildir. Öyle ki kişiler aynı anda birden fazla sigorta koluna da dahil olabilirler. Örneğin; bir işletmesi bulunduğu için BAĞ-KUR'lu olarak bildirilenler; sigortalı olarak başka bir işte çalıştıkları için de SSK'ya mensup olurlar. Bu durumda kişilerin hem kendi hem de işvereni tarafından adına ödenen sigorta primlerinde hak kaybı yaşamaması için hizmet birleştirmesi yapması gerekir. Bu yöntem emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşının miktarını da yükseltir.

                HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

                Hizmet hakkı birleştirmesinin emeklilik zamanını etkileyebilmesi için mutlaka emeklilik tarihinden önce yapılması gerekir. Kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden resmi bir şekilde başvurularını iletmeleri istenir.
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                Haberler Ekonomi Erken emeklilikte 720 gün detayı! Yaş sınırı 54'e iniyor! Doğum borçlanmasıyla erken emeklilikten kimler faydalanabilecek?