Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, "Akademi Projesi" kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türk Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri" toplantısına katılan Güney, Eximbank'ın ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'den yapılan mal ve hizmet ihracatını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Güney, şunları ifade etti:
"Eximbank olarak 2020'de 3 yeni ürünü uygulamaya aldık. Katılım bankacılığı hassasiyeti gösteren firmaların Eximbank'ın imkanlarından yararlanabilmesi adına, bu prensiplere uygun şekilde bir fonlama sağladık. Reel sektörden gelen talepler doğrultusunda sigortalı alacağa dayalı bir kredi programını hayata geçirdik. Alacak sigortalarını teminat olarak değerlendirip buna bağlı olarak 1 yıla kadar vadeli kredi kullandırıyoruz. Yine yatırım malı ihracatı yapan ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile gemi inşa sektörüne yönelik yurt dışı teminat mektubu programını uygulamaya aldık."
Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerek vade uzatımı gerekse de ihracat taahhüt sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasıyla ihracatçılara destek olduklarını bildirdi.