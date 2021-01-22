Türkiye'den yapılan mal ve hizmet ihracatını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Güney, şunları ifade etti:

"Eximbank olarak 2020'de 3 yeni ürünü uygulamaya aldık. Katılım bankacılığı hassasiyeti gösteren firmaların Eximbank'ın imkanlarından yararlanabilmesi adına, bu prensiplere uygun şekilde bir fonlama sağladık. Reel sektörden gelen talepler doğrultusunda sigortalı alacağa dayalı bir kredi programını hayata geçirdik. Alacak sigortalarını teminat olarak değerlendirip buna bağlı olarak 1 yıla kadar vadeli kredi kullandırıyoruz. Yine yatırım malı ihracatı yapan ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile gemi inşa sektörüne yönelik yurt dışı teminat mektubu programını uygulamaya aldık."