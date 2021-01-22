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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 12:35
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    • 22.01.2021 12:35
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    Vakıfbank 72 ay vadeli kredi paketi! 1 yıl erteleme var... nasıl alınır?

    Vakıfbank yeni bir kredi paketini daha açıkladı. başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi paketi müşterilere sunuldu. İmalatçı ve ihracatçılara destek olarak Çıpa Kredisi'nin 1 yıl ertelemesi ve 72 ay vadesi bulunacak. Yıllık faiz oranı ise yüzde 17,75 olarak belirlenecek. Bankadan yapılan açıklamada; "Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek." denildi.

    takvim.com.tr
    Vakıfbank 72 ay vadeli kredi paketi! 1 yıl erteleme var... Vakıfbank Çıpa Kredisi nasıl alınır?

    Vakıfbank Çıpa Kredisi nasıl alınır? Vakıfbank sunduğu kredi paketleriyle imalatçılara ve ihracatçılara destek sunmaya devam ediyor. Sunulan destek paketinde 1 yıl geri ödemesiz, 72 ay vade şartları bulunuyor. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak. İşte Vakıfbank kredi başvurusu hakkında merak edilen bilgiler!

    VAKIFBANK ÇIPA KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Vakıfbank yeni kredi paketi müşterilere sunuldu. Yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçıya büyük destek Çıpa Kredisi açıklandı.

    Buna göre müşteriler, 1 yıl geri ödemesiz, 72 ay vadeli, yıllık faiz oranı yüzde 17,75 ve toplam 40 Milyar TL kaynaktan faydalanacak.

    VAKIFBANK'TAN YENİ KREDİ PAKETİ AÇIKLAMASI

    VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara "işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin" anlayışıyla bir yenisini daha ekledi.

    Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.

    Sektörde bir ilk olarak, "TCMB politika faiz oranına endeksli" şekilde kullandırılacak "Çıpa Kredisi" faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.

        1 YILA KADAR ÖDEMESİZ

        VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Başta imalatçı ve ihracatçı firmalarımız olmak üzere işletmelerin kullanımına sunacağımız yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek."
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