Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.
ÇİFTÇİLERİMİZE, İHRACATÇIMIZA HAYIRLI OLSUN
Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın o paylaşımı;
Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200bin tondan 250bin tona yükseltildi. Rusya'nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 20, 2021
Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek.
Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/TOEY34xmuM