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    • 20.01.2021 22:11
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    Ticaret Bakanı duyurdu: 'ya yapılan domates ihracatında yeni dönem

    Ticaret Bakanı , sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'nın 'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

    Rusya'ya domates ihracatında yeni dönem!

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.

    ÇİFTÇİLERİMİZE, İHRACATÇIMIZA HAYIRLI OLSUN
    Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



    İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın o paylaşımı;

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