Tonhaugen, Biden yönetiminin adımlarının uzun vadede petrol talebinde düşüşe neden olmasının beklendiğini ancak yeni yönetimin ortaya koyduğu teşvik paketi ve altyapı planı petrol tüketiminde artışa neden olacağı için bunun ilk dönemde hemen görülmeyeceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 55,86 ile 56,62 dolar aralığının direnç, 55,10 ile 54,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.