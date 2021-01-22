Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,47 dolardan işlem görüyor.
Dün 56,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 55,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,47 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sert tedbirlerin alınacağı ve bunun petrol talebini düşüreceği endişeleri etkili oldu.