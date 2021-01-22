



DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl imzasının taklit edilerek sahte senet düzenlendiğini ve 156 milyon liralık vurgun yapıldığına ilişkin soruşturma açılmış ve operasyon düzenlenmişti. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Mine Tozlu Sineren mağdur olduğunu, sahte imza kullandığını öne sürmüştü. Adana'da faaliyet gösteren otobüs şirketine yatırım yaptığını belirten Mine Tozlu Sineren işin arkasında organize bir çete olduğunu iddia etti. Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir iş adamının imzasının taklit edilerek 25 milyon liralık sahte senet düzenlendiğini belirten Tozlu'nun hesabı ve mal varlıklarına el konuldu. Ancak Mine Tozlu Sineren'in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu.



YÜZDE 94.11'İ HALKA AÇIK

Şirketin neredeyse tamamı halka açık durumda. Banka satın almak için yola çıkan Marka Yatırım Holding'in sermayesi 20.9 milyon iken özsermayesi 25.4 milyon lira seviyesinde.