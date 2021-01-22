"Basın toplantısında ECB Başkanı Christine Lagarde döviz kurlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini izlediklerini söylerken, salgının kısa vadeli ekonomik görünüm üzerinde önemli bir risk olduğunu söyledi. Salgın sonrası dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönde bir baskı yaşanabileceğini ifade eden Lagarde, ECB'nin elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu yineledi.

"Konuşmasında Lagarde, ECB'nin finansal koşulların destekleyici olması için esnekliğini koruyacağına dikkat çekerken, ülke tahvillerinin düşük seviyesinin tek başına bir gösterge olmadığını, hanehalkı ve şirketler kesiminin de finansman erişimi ve maliyetlerini izlediklerini ifade etti."