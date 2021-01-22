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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 10:07
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    • 22.01.2021 10:07
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    Son dakika: Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketlilik | 22 Ocak 2021 endeksi son durum

    () haftanın son işlem gününe, yüzde 0.10 düşüşle 1,550.03 puanda başladı. Açılışta yüzde 0.02 artıda, yüzde 0.10 ve yüzde 0.03 eksideydi.

    Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardınran 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

    TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi ve eklendi:

    "İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir."

        Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) bu sabah 323/329 düzeyinde bulunuyor. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 15 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 2.21 milyar dolar düşüşle 11.42 milyar dolara geriledi. TCMB'nin haftalık yayımlanan verilerine göre net uluslararası rezervleri bir önceki hafta ise 13.62 milyar dolara çıkmıştı.

        Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
        - dolar en düşük 7.3627 lira ve en yüksek 7.4148 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,
        - euro en düşük 8.9597 lira ve en yüksek 9.0239 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,
        - sterlin en düşük 10.1068 lira ve en yüksek 10.1604 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.
        Küresel piyasalarda 1.21614 - 1.21776 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21687 düzeyindeydi.

        TSKB'nin analizinde. küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin "yavaş da olsa" sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:
        "Avrupa Merkez Bankası (ECB) destekleyici duruşunu korurken, verdiği mesajlarda riskli varlıklara destek sınırlı kaldı. Öte yandan, ABD'de açıklanan konut sektörüne ilişkin veriler ve bazı diğer öncü göstergeler tahminlerden güçlü gelerek risk iştahını destekledi.
        "Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri dünü yükselişle tamamlarken, gelişmiş ekonomilerin hisse senetleri endekslerinde karışık bir tablo ortaya çıktı. Tersi bir durum döviz kurlarında gözlendi.

            "Dolar diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri ortalamada sınırlı da olsa değer kaybıyla dünü tamamladı. Altın ve ham petrol fiyatlarında yükseliş dururken, ABD 10 yıllık tahvil faizi hafif yükseldi.
            "Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. TCMB faizleri
            değiştirmezken, sıkı duruşunu güçlendiren sözlü yönlendirmesi Türk finansal varlıkları destekledi.
            "Yıla yükselişle başlayan tüketici güveninin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Hisse senetlerinde küresel eğilimlerle uyumlu kâr realizasyonu olarak görülen yükselişler gözlenirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.4 değer kazandı. Tahvil faizleri ve ülke risk primi genele yayılmış olarak geriledi.

            "Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle kırılgan bir başlangıç yaptı.
            Japonya'da açıklanan Aralık ayı enflasyonu sert bir düşüş göstererek deflasyon kaygılarını tetiklerken, riskli varlıklarda satış baskısı öne çıkıyor. Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında gelişmiş ekonomilerde Ocak ayı satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) öncü sonuçları ile ABD Aralık ayı ikinci el konut satışları takip edilecek.

            "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olması düşünülüyor. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kredi değerlendirmesini yayınlayabileceği öngörülüyor.
            "ECB beklentiler dahilinde destekleyici para politikası duruşunu korurken, ECB Başkanı Lagarde esnekliklerini koruyacaklarını işaret etti. ECB para politikası faizlerinde ve varlık alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, enflasyon hedefe yakınsayana kadar mevcut destekleyici duruşun korunacağını belirtti.

                "Basın toplantısında ECB Başkanı Christine Lagarde döviz kurlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini izlediklerini söylerken, salgının kısa vadeli ekonomik görünüm üzerinde önemli bir risk olduğunu söyledi. Salgın sonrası dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönde bir baskı yaşanabileceğini ifade eden Lagarde, ECB'nin elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu yineledi.

                "Konuşmasında Lagarde, ECB'nin finansal koşulların destekleyici olması için esnekliğini koruyacağına dikkat çekerken, ülke tahvillerinin düşük seviyesinin tek başına bir gösterge olmadığını, hanehalkı ve şirketler kesiminin de finansman erişimi ve maliyetlerini izlediklerini ifade etti."
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