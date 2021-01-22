3 ay boyunca beş kuruş ödeme yapılamadan, 125 bin lira ödenecek! Başvurular devam ediyor

3 ay boyunca beş kuruş ödeme yapılamadan, 125 bin lira ödenecek! Vakıfbank kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan kampanyalar bölümünden nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Bankanın sunduğu bu kampanya detayları ise sizlerle. Emekliye, esnafa ve özel sektör çalışanları gibi çok farklı gelir gruplarına çeşitli kredi imkanları sunuluyor. 36 aya kadar vade imkanı ile ihtiyaç sahiplerini sevindiren kredi kampanyasının faiz oranları ise değişkenlik gösteriyor. Kredi için başvuru yapan kişilerin kredi notlarına ve gelir seviyelerine göre değişen faizler ise %1.59'dan başlıyor. Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Vakıfbank Kredi Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılıyor?
Vakıfbank'ın kredi kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşlar şube üzerinden başvuru yapabildiği gibi online kanallar üzerinden de başvuru yapabiliyor. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı internet ve telefon bankacılığının daha yaygın hale geldiği bu dönemde SMS ile Vakıfbank kredisine başvuru yapılabiliyor.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin için en düşük faiz oranına sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak birçok farklı masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size uygun bankayı tercih etmenizde fayda olacaktır.