Bu kapsamda, her türlü hava aracının ve faydalı yüklerin özgün tasarımı, aerodinamik tasarım ve analiz, modelleme, simülasyon, uçuş kontrol ve seyrüsefer algoritma tasarımı, katı modelleme ve yapısal analiz, gömülü donanım yazılım ve tasarımı, görüntü işleme algoritma tasarımı gibi tamamen çalışmalar gerçekleştirildi.

Şirket 5 yılın sonunda Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin 500 metrekarelik seri üretim İHA fabrikası yatırımını hayata geçirdi. Sabit, döner ve çok rotorlu İHA üretme kapasitesine sahip fabrikada aynı zamanda faydalı yük gimbal sistemleri kullanıma sunuluyor. Fabrikada sahip olunan talaşlı imalat, kompozit üretim, 3 boyutlu baskı altyapısıyla birçok firmaya yüksek teknolojiyle mekanik üretim, montaj ve uçuş test konularında çözüm sunuluyor.