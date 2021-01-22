120.000TL altı sıfır araç modelleri ve fiyatları bu yılın en çok rağbet gören araba modelleri arasında yerini alacağı düşünülüyor. Kurdaki artışlar yüzünden yükselen ve çıktığı noktadan aşağı düşmeyen araba fiyatlarına bakıp hangi arabayı alsak diye düşünenler için işte 2021 yılında satışa sunulan en ucuz araba önerileri... Ayrıca Türkiye'nin en ucuz araç modelleri olarak da adlandırılabilen liste 2021 yılı Ocak ayı sıfır araç listesi göz önüne alınarak hazırlandı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
120.000 TL ALTI SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
2021 Ocak ayı araç fiyatları listesi baz alınarak hazırlanan lisede kampanyalar da dahil 120 bin TL fiyat bandının altında satışa sunulan 2021 ve 2020 model sıfır araç modellerinin listesini hazırladık. İşte modeller ve fiyatlar;
FİAT
2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 115.100 TL
2020 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 121.100 TL
2020 model Fiat Fiorino Combi Premio takvim.com.tr 1.4 Fire 77HP (Benzin): 127.100 TL