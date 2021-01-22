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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 11:20
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    • 22.01.2021 11:20
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    Peynir ekmek gibi satılıyor! : 2021 ve 2020 model fiyat listesi

    'nin en ucuz 120.000 TL altı satın alabileceğiniz 2021 ve 2020 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. Araba fiyatları son dönemde inanılmaz hızlı yükseldi. Son birkaç yıldır kur etkisiyle artan fiyatlar kur düştüğü zamanlarda hiç indirime girmedi, daha da yükselmeye devam etti. Listemizde yer alan en ucuz araba olarak 2020 model 1.4 Fire 77HP olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, sizler için özenle hazırladığımız 2021 model en ucuz arabaların listesi... Listede yer alan en ucuz sıfır araç listesinin fiyatları ekonomideki "Kur"a göre değişmektedir.

    takvim.com.tr
    Peynir ekmek gibi satılıyor! 120.000 TL altı sıfır araç modelleri...

    120.000TL altı sıfır araç modelleri ve fiyatları bu yılın en çok rağbet gören araba modelleri arasında yerini alacağı düşünülüyor. Kurdaki artışlar yüzünden yükselen ve çıktığı noktadan aşağı düşmeyen araba fiyatlarına bakıp hangi arabayı alsak diye düşünenler için işte 2021 yılında satışa sunulan en ucuz araba önerileri... Ayrıca Türkiye'nin en ucuz araç modelleri olarak da adlandırılabilen liste 2021 yılı Ocak ayı sıfır araç listesi göz önüne alınarak hazırlandı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    120.000 TL ALTI SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

    2021 Ocak ayı araç fiyatları listesi baz alınarak hazırlanan lisede kampanyalar da dahil 120 bin TL fiyat bandının altında satışa sunulan 2021 ve 2020 model sıfır araç modellerinin listesini hazırladık. İşte modeller ve fiyatlar;

    FİAT

    2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 115.100 TL

    2020 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 121.100 TL

    2020 model Fiat Fiorino Combi Premio takvim.com.tr 1.4 Fire 77HP (Benzin): 127.100 TL

        2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 118.100 TL

        2020 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 124.100 TL

        2020 model Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 130.100 TL

        2021 model Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL

        2020 Model Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.100 TL

        2020 model Fiat Panda Urban 1.2 69 HP: 130.000 TL

        2021 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 119.900 TL

        2021 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 125.900 TL

        2021 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 122.900 TL

        2021 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 128.900 TL

            DACİA

            2020 Model Dacia Sandero ve Dokker modelleri 2021 Ocak ayı fiyat listesinde 130 bin TL'nin üzerinde bir fiyat etiketi ile satışa sunuyor. Lakin Dacia tarafından yapılan indirim kampanyası ile bu iki araç 130 bin TL'nin altında bir fiyat ile şimdilik satışa sunuluyor.

            2020 Model Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg: 126.45 TL

            2020 Model Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 124.950 TL

            Otomatik Vitesli Araç Nasıl Kullanılır?

            Otomatik araç kullanmaya başlamadan önce vitesin üzerine yazan ifadeleri iyice öğrenmek gerekiyor. Bazen farklı sayılar ya da harfler bulunsa da genel olarak otomatik araçlarda viteslerin üzerinden yazanlar aynıdır. Bu tip araçlarda genel olarak vites kolunun üzerinde P, R, N ve D harfleri bulunmaktadır. Bazı araçlarda ise bunlara ek olarak S harfi de bulunabilir. Aracın markasına göre ufak değişiklikler yapılmaktadır. Sayılar bulunmaktadır ancak bunlar çok da önemli değildir. İlk başta bizi ilgilendiren bu harflerdir.


            P harfi aracın parkta olduğu durumda vitesin bulunması gerektiği konumu ifade etmektedir. Aracı stop ederken ya da çalıştırırken vitesinizin bu konumda olması önemlidir. Eğer vites P konumunda değilse büyük ihtimal aracınız çalışmayacaktır.

            R harfi ise araç ile geriye doğru gitmek için vitesinizi çekmeniz gereken konumu ifade etmektedir. Bu normal manuel vitesli araçlarda bile bu harf ile yazıldığı için akılda kalması daha kolaydır.

            N harfi otomatik vitesli araçları boşa alabileceğiniz konumu ifade etmektedir. İnsanlar genellik otomatik araçları boşa almamaktadır. Özellikle hareket eden araçlarda boşa alınmaması gerektiği özellikle ifade edilmektedir.

            D ise aracın ilerlemesi için alınması gereken vitesi ifade etmektedir. Yani ileri giderken bu konumu kullanacaksınız.

            S harfi ise genelde spor modunu ifade eder. Bu moda aldığınızda aracın vites değişim daha üst devirlerde olmakta ve araç daha fazla hızlanmaktadır. Ancak bu durum daha fazla yakıt tüketimini getirebilmektedir. Bu modu ani hareket ve hızlanma ihtiyacınızda kullanınız.
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            Haberler Ekonomi Peynir ekmek gibi satılıyor! 120.000 TL altı sıfır araç modelleri: 2021 ve 2020 model Fiat Dacia fiyat listesi