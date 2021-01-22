Elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda telekom operatörlerinden belediyelere kadar 54 kurumun başvurusu var. 2021'de bankalar daha çevik ve maliyet odaklı olurken, fintekler güven peşinde koşacak. Bankacılıkta dijital devrim başlıyor. Tüm bankaların tek uygulamada birleşeceği dijital bankacılık düzenlemesi bu yıl devreye giriyor.
TÜM HESAPLAR TEK UYGULAMA ÜZERİNDEN KULLANILABİLECEK
Artık bir tüketici tüm banka hesaplarını tek bir uygulama üzerinden kullanma şansı yakalayacak. Tüm hesapları tek uygulama üzerinden yönetmek, yaptığınız alışverişlerde banka uygulamasına gerek kalmadan aynı uygulamadan havale yapmak mümkün olacak.
İşte bu değişime uzun süre hazırlık yapan ve lisans alan finans teknolojisi girişimlerini 2021 yılında heyecanlı günler bekliyor.