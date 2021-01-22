Son tarih uyarısı! Geliri 3.000 lira altında olanlara ve yeni evlenen çiftlere 100 liraya kiralık evler!

Başvuru sahibinin 65 ve üstü yaşta olması zorunludur.

Gelir, medeni durum ve mülkiyet bilgileri ile diğer gerekli belgeler, resmi olarak başvuru sırasında sunulmak zorundadır.

Konutlardan yararlanma süresi 2 yıl olup, zorunlu hallerde Encümen kararıyla en fazla 1 yıl uzatılabilir. Süre bitiminde, her hangi bir tebligata gerek kalmaksızın tahsis edilen konutun teslim alındığı şekliyle geri verilmesi zorunludur. Tahsis edilen konutun kullanımı başka bir şahsa devredilemez.

Konutun elektrik, su, doğalgaz, telekom, vb fatura bedelleriyle abonelikleri ve bina ortak giderleri kullanacak olan vatandaşlara aittir.

Başvuru sayısının fazla olması halinde, daha düşük gelire sahip olanlar öncelikli olmak üzere bu imkandan yararlanacaklar kura ile belirlenecektir. Başvuru sahipleri; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak koşuluyla, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara İlinde olduğunu belgelemek zorundadırlar.