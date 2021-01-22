Son tarih uyarısı! Geliri 3.000 lira altında olanlara ve yeni evlenen çiftlere 100 liraya kiralık evler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini bildirdi. Mamak Eserkent sosyal konutları başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Mamak Eserkent sosyal konutları başvuru şartları
Başvuru için aylık gelirin 3 bin lirayı geçmemesi gerektiği, eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı ifade edilen açıklamada, başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunun da bulunduğu kaydedildi.
Başvuru sahiplerinden ayrıca, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesinin isteneceği aktarıldı.
"65 yaş üstü vatandaşlar" için gereken koşullar
Talepte bulunan vatandaşların aylık gelirleri 3.000.TL yi geçmeyecektir. Bu rakam her yıl enflasyon artış oranları da dikkate alınarak yeniden belirlenecektir.
Aylık kira bedeli 100 TL'dir. Her yıl en fazla Tüfe oranında artırılacaktır. Kira ödemeleri 3-6 aylık periyotlarla yapılacaktır.
Eşlerin her biri olmak üzere, Her hangi bir yerde konut sahibi olmamaları esastır.