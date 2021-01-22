Işık Plastik halka arz sonuçları açıklandı mı? Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek? gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. Işık Plastik halka arz için halka arz işlemi yapıldı ve talepler toplandı. Taleplerin toplanmasının ardından sonuçlar ve hisselerle ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı.
IŞIK PLASTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
30 yılı aşkın sektör deneyime sahip Işık Plastik'in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla halka arz olacak şirket için 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30 – 13.00 saatleri arasında iki gün süre ile talep toplanacak.
Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Kurumun halka arzda talep toplama fiyatı ise 16,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Işık Plastik'in toplam 11.286.293 TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olacak.
Halka arz süreci ile ilgili bilgi veren Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, "Hali hazırda 60'a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemizle ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda ürünlerimiz ve kalitemizle tanınan bir markayız. Son açıklanan bağımsız denetim raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibariyle ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78'dir. Yurt dışında özellikle ABD'ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli derecede arttı. 2017 yılında 1,9 milyon TL olan ABD satışlarımız 2020'nin ilk 9 ayında 70 milyon TL'ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış rakamımız 366 milyon TL'ye, faaliyet karımız 104 milyon TL'ye ve net karımız ise 52 milyon TL'ye ulaştı. Hedefimiz yatırımcılarımızla birlikte sağlam adımlarla ilerlemek, büyümek. Burada olmayı, ülkemizi seviyoruz. Plastiği Ar - Ge ile inşa ediyoruz. Yatırımcılarımıza çağrımız: 'İhracatın ışık hızıyla büyüdüğü yerde buluşalım.' Halka arz sonrası tamamlanacak yatırımlar ile birlikte üretimimizi artırarak, ürün çeşitliliğimizi genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi arttırmak ve ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.