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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 10:18
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    • 22.01.2021 10:18
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    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek?

    hisse ne zaman işlem görecek? sonuçları açıklandı mı? Borsada işlem gören birçok şirket bazı dönemlerde halka arz işlemleri gerçekleştirebiliyor. Hisse senedi almak isteyenler de bu duyuruları takip ediyor. Son olarak Işık Plastik halka arz işlemi için talepler toplanmıştı. Peki belli oldu mu? ne zaman işlem görecek?

    takvim.com.tr
    Işık Plastik halka arz sonuçları açıklandı mı? Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek?

    Işık Plastik halka arz sonuçları açıklandı mı? Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek? gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. Işık Plastik halka arz için halka arz işlemi yapıldı ve talepler toplandı. Taleplerin toplanmasının ardından sonuçlar ve hisselerle ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı.

    IŞIK PLASTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

    30 yılı aşkın sektör deneyime sahip Işık Plastik'in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla halka arz olacak şirket için 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30 – 13.00 saatleri arasında iki gün süre ile talep toplanacak.

    Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Kurumun halka arzda talep toplama fiyatı ise 16,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Işık Plastik'in toplam 11.286.293 TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olacak.

    Halka arz süreci ile ilgili bilgi veren Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, "Hali hazırda 60'a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemizle ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda ürünlerimiz ve kalitemizle tanınan bir markayız. Son açıklanan bağımsız denetim raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibariyle ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78'dir. Yurt dışında özellikle ABD'ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli derecede arttı. 2017 yılında 1,9 milyon TL olan ABD satışlarımız 2020'nin ilk 9 ayında 70 milyon TL'ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış rakamımız 366 milyon TL'ye, faaliyet karımız 104 milyon TL'ye ve net karımız ise 52 milyon TL'ye ulaştı. Hedefimiz yatırımcılarımızla birlikte sağlam adımlarla ilerlemek, büyümek. Burada olmayı, ülkemizi seviyoruz. Plastiği Ar - Ge ile inşa ediyoruz. Yatırımcılarımıza çağrımız: 'İhracatın ışık hızıyla büyüdüğü yerde buluşalım.' Halka arz sonrası tamamlanacak yatırımlar ile birlikte üretimimizi artırarak, ürün çeşitliliğimizi genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi arttırmak ve ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

        IŞIK PLASTİK BORSA KODU NEDİR?

        Garantİ BBVA üzerinden halka arz olacak olan Işık Plastik'in Borsa İstanbul'daki kısa kodu ISKPL olarak gözükmektedir.

        HİSSELER NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        Garanti BBVA'nın izahnamede yer alan açıklamaya göre halka arzın bitmesinin hemen ardından 22 Ocak 2021 Cuma günü 13:00'dan sonra yatırımcıların hesaplarına hisseleri paylaştırılacak. Bu süreç teknik sıkıntılardan kaynaklanan durumlar olursa uzayabilir.

        IŞIK PLASTİK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        2020 Yılının son halka arzı olan Arzum şirketinin halka arzı ile kıyaslandığında hisseler hesaplara geçtikten 2 İş günü sonrası hisseler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı. 22 Aralıkta hesaplara geçen hisseler 24 Aralıkta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı.

        Arzum hissesi 5 gün üst üste tavan kapatmıştı. Bu verilerden yola çıkıldığı zaman 22 Ocak günü öğleden sonra hisselerin hesaplara geçmesi durumunda hisseler 26 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayabilir. Konu ile ilgili kesin bir açıklama bulunmamaktadır.
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        Haberler Ekonomi Işık Plastik halka arz sonuçları açıklandı mı? Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek?