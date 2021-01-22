Kiracılar, kirada oturanlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Binlerce kişi bu tuzağa düştü!

22 Yaşındaki Öğrenciyi Kandırdılar!

Buna benzer bir olay ise yakın zamanda bir üniversite öğrencisi tarafından yaşandı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Haziran 2019'da İstanbul Şişli'de bir daireye yerleşti. Bir süre sonra genç üniversite öğrencisini, ev sahibi tarafından kapı dışarı atılmaya çalışıldı. Gerekçe ise kirasının ödememesi iddia edildi. Genç kadın ise şu şekilde konuştu:

'Haziran 2019 gibi Şişli'de bir mahalledeki daireye taşındı. Ekim 2019'da da ev sahibim değişmişi. Bunun üzerinden aylar geçtikten sonra öğrendim. Eve girdiğim tarihten beri kirayla ilgili ödemeleri emlakçıya teslim ediyordum. Emlakçı ise ev sahibine ulaştırmaktaydı. Bu düzen bu şekilde devam etti. Haziran 2020'de kiraya yüzde 10 zam yapıldı sonrasında ise her şey ortaya çıktı'' diye ekledi.