Kiracılar, kirada oturanlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Binlerce kişi bu tuzağa düştü! Fırsatçı ev sahiplerinin yeni oyunu şok etti. Kirayı elden alarak vergi kaçıran ev sahipleri, daha 22 yaşındaki üniversite öğrencisini kirasını ödememekle suçladı. Birçok kişi mağdur! Ev sahipleri yasalara göre aldıkları kira bedellerinde vergin ödemekle yükümlüler. Fakat bazı ev sahipleri herhangi bir resmi prosedüre takılmadan kiraların vergisini ödemiyor. Kirasının vergisini ödememesinin yanı sıra kiracıları mağdur ederek, kira bedeli vermediklerini iddia ediyor. Ev sahiplerinin uyguladığı strateji ise kirayı elden alması. Örneğin aylık kira bedeli herhangi bir banka aracılığıyla transfer edilmezse, elden alınmasından kaynaklı resmiyete dökülemiyor.
22 Yaşındaki Öğrenciyi Kandırdılar!
Buna benzer bir olay ise yakın zamanda bir üniversite öğrencisi tarafından yaşandı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Haziran 2019'da İstanbul Şişli'de bir daireye yerleşti. Bir süre sonra genç üniversite öğrencisini, ev sahibi tarafından kapı dışarı atılmaya çalışıldı. Gerekçe ise kirasının ödememesi iddia edildi. Genç kadın ise şu şekilde konuştu:
'Haziran 2019 gibi Şişli'de bir mahalledeki daireye taşındı. Ekim 2019'da da ev sahibim değişmişi. Bunun üzerinden aylar geçtikten sonra öğrendim. Eve girdiğim tarihten beri kirayla ilgili ödemeleri emlakçıya teslim ediyordum. Emlakçı ise ev sahibine ulaştırmaktaydı. Bu düzen bu şekilde devam etti. Haziran 2020'de kiraya yüzde 10 zam yapıldı sonrasında ise her şey ortaya çıktı'' diye ekledi.
Genç kadın kira bedelini de kabul etti ve oturmaya devam ettiğini belirtti. Sonrasında ise emlakçıyla iletişim kurarak kombinin bozulduğuna dair bilgi verdi. Bu sırada ise yeni ev sahibiyle de tanıştı. Genç kadın şöyle devam etti:
''Eve taşındığım günden beri bozuk olan kombiyi tamir ettirmek için zorunlu olmadığımı söyledim. Aynı günlerde ev sahibim aradı ve onunla da tanıştık. Sonrasında ise ev sahibim evde çok ucuza oturduğumu ve bu yüzden kombiyi benim yaptırmam gerektiğini belirtti. Oysa kombi hep bozuktu ve belirtilen kira miktarını eksiksiz olarak ödedim''