Tekirdağ İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan, 2014 model BMW XDRIVE lüks otomobil araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18 Şubat 2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler de yer aldı:

34BMG090 Plakalı , 2014 Model , BMW Marka , 5L Tipli , 88458963 Motor No'lu , WBA5C9101FD463117 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz, BMW marka 2014 model XDRIVE 5.25d Premium 218 BG tip marka aracın bilirkişi raporuna göre; anahtarlarının bulunduğu, kaporta aksamında hasarlı parça bulunmadığı, sağ marşbiyelde işlem yapıldığı, sağ arka stop lambasının kırık olduğu, aracın lastiklerinin sağlam ve yıpranmış durumda olduğu, sol ön lastiğinin inik olduğu, çelik jantlı, koltukları deri döşeme, farlar, aynalar ve camlarının sağlam olduğu, kullanım km'sinin 210.503 olduğu beyan edilmiştir.