Eksiği yok fazlası var! Kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbak ihtiyaç kredisi faiz oranları... Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi:
1,75 faiz oranı
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi
Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm istekleriniz için gerekli nakit ihtiyacını bankamız Taksitli İhtiyaç Kredisi ile karşılayabilirsiniz.
Kredinin özellikleri
36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.
Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.
Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.
Teminat karşılığı kullandırılır.