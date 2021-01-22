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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 11:39
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    • 22.01.2021 11:39
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    Eksiği yok fazlası var! , ve duyurdu: 2021’de ihtiyacı olanlara nakit desteği!

    Eksiği yok fazlası var! Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. , ve kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. , Ziraat Bankası ve resmi internet sayfaları üzerinden kredi kampanyalarını duyurdular. Salgın döneminde ihtiyaç kredisi, taşıt, sosyal hayat, tatil ve konut kredisi sağlayan bankaların 2021 kredi kampanyaları merak ediliyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk bankası kredi açıklamaları…

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 2021’de ihtiyacı olanlara nakit para desteği!

    Eksiği yok fazlası var! Kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbak ihtiyaç kredisi faiz oranları... Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Ziraat Bankası Tüketici Kredisi:

    1,75 faiz oranı
    Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
    36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
    Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

    Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi

    Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm istekleriniz için gerekli nakit ihtiyacını bankamız Taksitli İhtiyaç Kredisi ile karşılayabilirsiniz.
    Kredinin özellikleri

    36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.
    Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.
    Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.
    Teminat karşılığı kullandırılır.

        Halkbank ihtiyaç kredisi

        Kredinizi aylık %1,80 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak 36 ay vadeli kullanabilirsiniz.
        Kredi ödemelerinizi;
        Aylık eşit taksitli,
        Artan taksitli,
        Azalan taksitli,
        3 ayda bir eşit taksitli,
        Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        2021 yılı kredi kampanyaları ile özel ve kamu bankalarının açıklamalarını haber sitemizden takip edebilirsiniz.

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin için en düşük faiz oranına sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak birçok farklı masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size uygun bankayı tercih etmenizde fayda olacaktır.

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.

        İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.
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        Haberler Ekonomi Eksiği yok fazlası var! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk bankası duyurdu: 2021’de ihtiyacı olanlara nakit desteği!